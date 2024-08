TWICE ツウィ、1stミニアルバム「abouTZU」でソロデビュー決定！ナヨン＆ジヒョに続きグループから3人目

TWICEのツウィがナヨンとジヒョに続き、グループの中で3番目にソロアルバムを発売する。JYPエンターテインメントは2日0時、公式SNSを通じてツウィのソロデビューを知らせると同時に、アルバムのオープニングトレーラーをサプライズ公開した。彼女のソロデビューアルバム名は「abouTZU」で、英単語「about」と「TZUYU」の合成語だ。アルバムを通じて、TWICEの末っ子からソロアーティストとして生まれ変わるツウィに出会うことができる。

まるで映画の予告編のようなオープニングトレーラーは、美貌を誇るツウィと魅惑的な雰囲気が調和をなした。時間が隠されたいくつかの時計やコップから湧き上がる炎、床に散乱した紙、額縁の中で吹き荒れる波など、非現実的なアイテムで夢のような状況を表現した。「I'm a believer, a Dreamer. Trust me」「before I give you my all, I will ask one last time. So are you ready?」という字幕を通じて、イースターエッグ(隠されたメッセージ)を残し、視線を釘付けにした。ナヨンとジヒョに続き、ソロアーティストとして活躍するTWICEの末っ子ツウィに、世界中のK-POPファンから関心が集まっている。ツウィの新たな魅力を楽しむことができるミニアルバム「abouTZU」に関する情報は、TWICEの公式SNSに順を追って掲載される予定だ。TWICEは7月27日と28日の2日間に渡り、海外の女性アーティストとして初めて、神奈川日産スタジアムで5回目のワールドツアーの一環として「READY TO BE in JAPAN SPECIAL」の追加公演を開催し、1年3ヶ月のツアーの幕を閉じた。彼女たちは、世界27地域で51公演を行った大規模なワールドツアーを通じて、累計観客数150万人を動員し、“グローバルスタジアムアーティスト”としての地位を固めた。