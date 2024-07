元Phantom ハンヘ、EXOファンに利用された？過去のエピソードにスホも爆笑（動画あり）

元Phantomのハンヘが、EXOのセフンと関連した過去のエピソードを語った。最近、YouTubeチャンネル「いよいよハンヘ」のウェブバラエティ番組「ワインをあげるからグルメをちょうだい」には、スホがゲストとして出演し、ハンヘとワインを飲みながらトークを繰り広げた。スホはハンヘに自分がワインを愛する理由を説明しながら「僕が1番愛するセフンはソメク(焼酎+ビール)派だから、ワインの価値が分からない」と残念がった。

ハンへはセフンの話が出ると「セフンさんとは個人的な歴史がちょっとある」と明かした。ハンヘは「僕と僕のファンの間で有名なエピソードがある。僕は7〜8年前に『開かれた音楽会』に出演したことがある。(歌を歌っている途中で)ありがたいことに客席に『ハンヘ』と書いたボードを持っている人を見つけた。ところがその人はカメラに撮られるやいなやボードをひっくり返し、そこには『セフン、お願いだから結婚しよう』と書いてあった」と言い、スホを笑わせた。ハンへは「だからセフンさんに悪感情がちょっと……セフンさんも見たかもしれないが」と冗談を言った。制作陣は記事も出たと言いながら実際の記事を見せ、スホはそれを見てまた爆笑した。この日、スホはワインマニアの面貌を見せながらブラインドテストをするなど、ワインに対する愛情を示し、共感しあった。彼は5月31日にソロアルバム「点線面(1 to 3)」を発売し、ドラマ「世子が消えた」でしっかりとした演技の実力も見せてくれた。また、ドラマのOST(挿入歌)「Love You More Gradually」を直接歌い、何でもこなせるアーティストとしての魅力を誇った。