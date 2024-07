6月末、専任コーチを務める16歳フィギュア選手との “手つなぎデート” を報じられた、プロフィギュアスケーターの安藤美姫(36)。今度は「男子更衣室侵入」報道まで飛び出し、世間からの視線は厳しさを増している。

6月26日に「文春オンライン」が報じたところによると、安藤は教え子である選手およびその母親と選考会に参加したのち、3人でUSJを訪れたという。安藤と選手はお互いの腰に手を回しながら歩いたり、母親がその場を離れると即座に手をつないだりと、親密な様子を見せていたという。

同誌の取材に、恋人関係であることは否定した安藤だが、さらに驚きの報道が飛び出した。7月1日配信の『週刊女性PRIME』では、安藤が練習場の男子更衣室に何度も出入りし、ほかの男子選手たちを困惑させていると関係者が証言。安藤側は「入ったことがあるのは事実」と認めながらも、他の女性保護者やコーチも同様に出入りしていたため、「そういう慣例があるのだと思って(いた)」と説明している。

報道当初は、あまりに近い距離感が物議を醸しつつ、《客観的に見てフィギュアスケート界の男女の距離感って他のスポーツの男女間よりめちゃくちゃ近い気がする》と、フィギュアスケート界の「独特の距離感」が指摘されるなど、安藤を擁護する声も少なからずあがっていた。

だが、「男子更衣室侵入」が報じられると、世間の視線はより厳しいものに。Xでは、「立場を考えて」という批判が続出している。

《これはないかなあ。更衣室に入るのも他の人がやっててもそれを正していかなきゃならない立場でしょうに》

《これがゆるされるなら女子更衣室に入った男性もゆるさないといけなくなるよ》

《これ男だった場合即事案逮捕案件なのに…ただ用件を伝えただけだと言い逃れしてるの本当にヤバいだろ。。》

当の安藤はといえば、6月25日の “意味深投稿” を最後に、一週間以上SNSの更新が途絶えている。最後の投稿では、「I can’t take it anymore.I feel really burned out(もう耐えられない。本当に燃え尽きた気分)」とつづられた画像とともに、英文で 《誰も信用できない 誰かの人生、心を破壊する可能性があるとき、彼らはどう感じるのでしょうか(中略)あなたたちは真実を知らない…どうしてみんな知らないことを信じるの…》(編集部訳)と心の内を吐露していた。

以降、1週間たった今も、安藤側から公式な説明はなされていない。はたして、安藤がこの件に関して口を開くことはあるのだろうか。