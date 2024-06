ミニストップに「ハローキティ」誕生50周年を記念した、陶器製のスープボウル付きスイーツが登場!

キラキラの瞳がかわいい「ハローキティ」デザインのスープボウルに「クッキー」もしくは「ココアクッキー」が入っています☆

ミニストップ サンリオ「ハローキティ」クッキー

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652300

価格:各660円(税込)

販売期間:2024年6月19日(水)〜7月2日(火)

※販売時間は店舗によって異なります

※無くなり次第終了です

販売店舗:国内のミニストップ店舗(1,829店 ※2024年5月末現在)

ミニストップに、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」誕生50周年を記念した、スープボウル付きのスイーツが登場。

50周年を記念したミニストップオリジナルのスープボウルは、子どもから大人のまで使用しやすいサイズで、スープ以外にも、お菓子づくりなどさまざまなシーンで使えます。

また、陶器でできているので、食品を入れて温めることも可能です。

お食事用の食器だけでなく、記念に飾っても、「ハローキティ」のぬいぐるみを入れて記念撮影を楽しむこともできます。

様々な用途で長期間使用できる、サステナブルでかわいい、スープボウル付きスイーツです。

ハローキティ クッキー

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652300

ピンクのスープボウルが付いた「ハローキティ クッキー」

ハートやリボン、アクセサリーを散りばめた、特別なデザインの「ハローキティ」グッズです☆

ハローキティ ココアクッキー

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L652300

ココアクッキーについているのは、大人っぽいパープルのスープボウル。

キラキラ輝く「ハローキティ」の瞳に、心惹かれるキッチン雑貨です。

「ハローキティ」50周年記念アートを使用した、かわいいスープボウル付きのクッキーとココアクッキー。

スープカップ付き「ハローキティ クッキー」と「ハローキティ ココアクッキー」は、2024年7月2日(火)までの期間・数量限定で、全国のミニストップにて販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 陶器製スープボウル付き!ミニストップ サンリオ「ハローキティ」クッキー appeared first on Dtimes.