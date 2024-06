【救済の教室】6月10日 連載開始

講談社は、マンガ「救済の教室」の連載を6月10日よりヤンマガwebにて開始する。

「救済の教室」は「人間消失」、「寄生列島」などを手掛けた江戸川エドガワ氏による作品。主人公の冴えない国語教師、野田真がある出来事から手に入れた能力を駆使して崩壊した学園の「救済」を試みる。

【救済の教室】

クエストを攻略し教室を救済せよ。

冴えない国語教師「野田真」は、生徒たちに馬鹿にされながらも、学級崩壊した教室で担任を続けていた。ある日、一つの誤解から体育教師のビンタを受け、運悪く机の角に頭をぶつけて意識を失ってしまう。しかし、目を覚ますと目の前に謎のウィンドウが。そこに表示されたクエストを攻略すると、現実のステータスも上がり、特殊アイテムも手に入る…!? 手に入れた能力で、「野田」は崩壊した学園を「救済」できるのかーー!?

