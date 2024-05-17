»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡© µÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±5Áª
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡ÊGW¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉáÃÊ¤ÎµÙÆü¤Ë»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÃµ¤·Êý¤â¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ5¥«½ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥ê¥È¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È ¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶
¡¡Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ê¥È¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È ¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶¡×¤Ï¡¢Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤À¡£»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¤ò»È¤¦¤â¤Î¤«¤é»×¤¤¤Ã¤¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£1Æü¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤âºÆÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ»Ò¤Ç1ÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
²£ÉÍ»ÔÎ©¶âÂôÆ°Êª±à
¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤Ë¤Ï¡Ö²£ÉÍ»ÔÎ©¶âÂôÆ°Êª±à¡×¤¬¤¢¤ë¡£¶âÂô¼«Á³¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÆ°Êª±à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥¢¥é¤ä¥¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤Æ°Êª¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£À¤³¦¤Ç¤â´õ¾¯¤ÊÁð¿©Æ°Êª¤âÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢Æ°Êª¹¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£¥ä¥®¤äÍÓ¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯
¡¡Âçºå¡¦ËçÊý¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢´ØÀ¾¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤Í·±àÃÏ¤À¡£±àÆâ¤Ë¤ÏÌó40¼ï¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¼¼Æâ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â°Â¿´¤À¤í¤¦¡£Æ°Êª¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢À¸¤Êª¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
³¤Í·´Û
¡¡Âçºå¡¦Âçºå¹Á±Ø¶á¤¯¤Ë¤Ï¡Ö³¤Í·´Û¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢À¸¤Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Â©´Ä¶¤Îµ¤²¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¿·ÂÎ´¶¥¨¥ê¥¢¡×¤È¡¢±§Ãè¤Î¶ä²Ï¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¯¥é¥²¤ÎÉâÍ·¤¬´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ë¡Ö³¤·î¶ä²Ï¡×¤À¡£Èó¸½¼Â¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
·Ú°æÂô¤ª¤â¤Á¤ã²¦¹ñ
¡¡·²ÇÏ¡¦¸ãºÊ·´¤Ë¤¢¤ë¡Ö·Ú°æÂô¤ª¤â¤Á¤ã²¦¹ñ¡×¤Ï¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¦¸«¤Æ¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤À¡£´ØÅìÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¡×¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ç4·î19Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¤À¤í¤¦¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¤â¤ÄÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¹Ô¤Àè¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¹Ô¤Àè¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë´ð½à¤Ï¡Ö¿Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¡×¡Ö²¿¤é¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡ÖÍ½»»¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿Íµ¤¡£¤Þ¤¿²È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Í·¤Ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Æ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
»Ò¤É¤â¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡»Ò¤É¤â¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¡¢²¿¤«¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»ÒÏ¢¤ì¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¡Ö¹ÔÎó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ê²°³°¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¡£Ë°¤¤ä¤¹¤¤»Ò¤É¤â¤È¡¢Ä¹»þ´Ö¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÊÑ¤À¡£¤Þ¤¿¼øÆý¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤Æ°Êª¤ä¿¢Êª¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£ÉáÄÌ¤ÎµÙÆü¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¡¤Þ¤º¤Ï»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤¤¿¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ5¥«½ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥ê¥È¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È ¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶
²£ÉÍ»ÔÎ©¶âÂôÆ°Êª±à
¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¤Ë¤Ï¡Ö²£ÉÍ»ÔÎ©¶âÂôÆ°Êª±à¡×¤¬¤¢¤ë¡£¶âÂô¼«Á³¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÆ°Êª±à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥¢¥é¤ä¥¥ê¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤Æ°Êª¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£À¤³¦¤Ç¤â´õ¾¯¤ÊÁð¿©Æ°Êª¤âÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢Æ°Êª¹¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£¥ä¥®¤äÍÓ¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¡×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯
¡¡Âçºå¡¦ËçÊý¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤é¤«¤¿¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ï¡¢´ØÀ¾¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤Í·±àÃÏ¤À¡£±àÆâ¤Ë¤ÏÌó40¼ï¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¼¼Æâ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±«¤ÎÆü¤Ç¤â°Â¿´¤À¤í¤¦¡£Æ°Êª¤Ë¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢À¸¤Êª¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
³¤Í·´Û
¡¡Âçºå¡¦Âçºå¹Á±Ø¶á¤¯¤Ë¤Ï¡Ö³¤Í·´Û¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡£¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢À¸¤Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¸Â©´Ä¶¤Îµ¤²¹¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¿·ÂÎ´¶¥¨¥ê¥¢¡×¤È¡¢±§Ãè¤Î¶ä²Ï¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¯¥é¥²¤ÎÉâÍ·¤¬´Ñ¾Þ¤Ç¤¤ë¡Ö³¤·î¶ä²Ï¡×¤À¡£Èó¸½¼Â¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
·Ú°æÂô¤ª¤â¤Á¤ã²¦¹ñ
¡¡·²ÇÏ¡¦¸ãºÊ·´¤Ë¤¢¤ë¡Ö·Ú°æÂô¤ª¤â¤Á¤ã²¦¹ñ¡×¤Ï¡¢¿¨¤ì¤Æ¡¦¸«¤Æ¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤À¡£´ØÅìÍ£°ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥á¥ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¡×¤¬ÉßÃÏÆâ¤Ç4·î19Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¤À¤í¤¦¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤É¤¦Ãµ¤¹¡©
¡¡Á´¹ñ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¤â¤ÄÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¹Ô¤Àè¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¹Ô¤Àè¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë´ð½à¤Ï¡Ö¿Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¡×¡Ö²¿¤é¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡ÖÍ½»»¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¡£¤ä¤Ï¤ê¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¿Íµ¤¡£¤Þ¤¿²È¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹Í·¤Ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Æ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
»Ò¤É¤â¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È
¡¡»Ò¤É¤â¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¡¢²¿¤«¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»ÒÏ¢¤ì¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¡Ö¹ÔÎó¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ê²°³°¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¡£Ë°¤¤ä¤¹¤¤»Ò¤É¤â¤È¡¢Ä¹»þ´Ö¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÊÑ¤À¡£¤Þ¤¿¼øÆý¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¶ìÏ«¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ü»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤·¤è¤¦¡ª
¡¡½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢Æü¾ï¤Ç¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¤Æ°Êª¤ä¿¢Êª¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£ÉáÄÌ¤ÎµÙÆü¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£