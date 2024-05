水しぶきをあげながら滑り台を滑走するウォータースライダーさながらに、チューブ状になったトンネルを最大時速30kmで勢いよく滑り降りるアトラクションがオーストリアにあります。しかも、この滑り台があるのは地中。「地中にある世界一長い滑り台」なんです。

↑ドキドキ…(画像提供/Schlossberg Rutsche The Slide Graz/YouTube)

スタート地点からゴールまでの高低差は64m。ここにチューブトンネルになった長さ175mの滑り台が設置されてるのが、「シュロスベルク・スライド」と名付けられたアトラクション。これがあるのは、オーストリア第2の都市グラーツ。標高473mのシュロスベルクという山の中に作られているんです。

この山にはかつて要塞が作られていましたが、19世紀にナポレオンがオーストリアに侵攻した際、その要塞も破壊された歴史があります。また、滑り台のスタート地点とゴール地点は、第二次世界大戦中に防空壕として使われたトンネルを利用しているのだそうです。

この滑り台を体験するときは、まずはエレベーターでスタート地点まで向かいます。そして、袋状になったマットに両足を入れて、滑り降りていくというスタイル。ウォータースライダーとは違って、水着で滑るわけではないので、普段着のまま気軽にチャレンジできそうです。

このアトラクションの利用料は、1人1回6ユーロ(約1000円※)。身長が130cm以上あれば誰でも楽しめるそうです。ヨーロッパ旅行の際は、ぜひチェックしてみては?

※1ユーロ=約167円で換算(2024年5月16日現在)

【主な参考記事】

Daily Mail. The world’s longest underground slide, which is hidden inside a MOUNTAIN in Graz in Austria. May 14 2024