2015 年に公開されるやいなや、そのリアルで圧巻のノンストップ・カーアクションが世界中を席巻し、映画史を変えた『マッドマックス 怒りのデス・ロード』。伝説の創始者・偉大なる巨匠ジョージ・ミラー監督が再び世界に放つ、伝説のサーガ最新作『マッドマックス:フュリオサ』が、2024 年5月に全国公開となります。

石油も水も尽きかけ、文明が崩壊した世界で、愛する家族を奪われ本能だけで生きながらえる元・警官マックス(トム・ハーディ)と、資源を独占し恐怖と暴力で民衆を掌支配するイモータン・ジョーに反旗を翻す、怒りの戦士フュリオサ(シャーリーズ・セロン)。二人の自由への逃走劇は、多くの熱狂的なファンを生み出し社会現象へ。第88 回アカデミー賞では10 部門ノミネート(最多6 部門受賞)、米批評家サイト「RottenTomatoes」では今もなお97%フレッシュの高スコアを獲得するなど、映画史に輝く伝説となった。そして、クールで謎めいた姿の裏で、極限状態で爆発する生存本能が、観るものすべてを異常なまでに興奮をさせ、映画の“真の主役”と言わしめたのはシャーリーズ・セロン演じるフュリオサだった――。

そんなフュリオサの新たな物語が明かされる最新作の舞台となるのは世界の崩壊から45年後。MAD な世界(マッドワールド)が広がる中、すべてを奪われた“怒りの戦士”フュリオサが、復讐のエンジンを鳴らす!主人公フュリオサを演じるのは、ハリウッド最旬の俳優として熱い視線を集めるアニャ・テイラー=ジョイ。対する宿敵ディメンタス将軍役には、『マイティ・ソー』シリーズでおなじみのクリス・ヘムズワース。



先日、新予告編映像が解禁されるや否やSNS 上では、「テンション爆上がりで思わず声出そうになった!」「滅茶苦茶面白そうで楽しみ!」「予告だけでもう満足度が高くて満腹になるところだった!」「今年1 番期待してる映画!」などファンたちの熱狂の声が溢れ公開を前に盛り上がりを見せている本作。

主人公フュリオサ役のアニャ・テイラー=ジョイの誕生日(4月16 日)を記念して、MAD な世界(マッドワールド)全開の新ビジュアルと、本編への期待値爆上がり必至の新たな場面写真が到着しました!

広大な砂漠と燃え盛る炎の中、トレードマークのバズカットに義手姿で宿敵ディメンタス将軍への復讐を誓うかのような決意の表情をみせるフュリオサと、その背後で片手に握った凶器を持つ、いかにも“暴君”といったいで立ちで存在感を見せつけるディメンタス将軍の姿が印象的な一枚となっている新ビジュアル。常にディメンタスが携えている可愛らしい熊の人形は一体何を意味するのか? 土埃を上げながら爆走する無数のバイカー軍団、そして雄たけびを上げる白塗りの兵隊ウォーボーイズたちの姿も確認できることから『マッドマックス 怒りのデス・ロード』を超えるカー&バイクアクションに期待高まること必至!そして、フュリオサが観客に代わって、日常のストレスを最高にスッキリさせてくれる超怒迫力スリルライドを感じさせる「怒りを解放しろ」というコピーにも要注目です。

また、新場面写真も解禁に。バズカット前のロングヘア姿のフュリオサを捉えた写真には、前作で強烈な印象を残した、車のハンドルが山のように積まれた“祭壇”や恐怖と暴力で荒野を支配するイモータン・ジョーのシンボルでもあるドクロが付いた燃え盛るハンドルのモチーフと共に、もう一人の戦士の姿も確認できるが、果たしてフュリオサとどんな関わりを持つのか?

フュリオサの宿敵として本作から登場するディメンタス将軍の新たなカットも登場。先端にマネキンをあしらった改造バイクなど、狂気全開の物騒な雰囲気のアイテムに囲まれた彼の視線の先には一体何が─?さらに、個性的な衣装に身を包んだディメンタス将軍の一味もお目見え。額のゴーグルと胸元のハサミが特徴的な男は、『怒りのデス・ロード』にも登場し、イモータン・ジョーのもとで“医者”を務めていたオーガニック・メカニック!?果たしてディメンタス将軍とはどんな関係なのか?ほかにも、ジョージ・ミラーの美的センスが光る渾身のコスチュームに身を包んだクセ者たちが、どんな活躍を見せるのか期待は高まるばかり!

そして、本作のムビチケが4 月26 日(金)より全国の上映劇場(※一部劇場を除く)と各種オンラインサイトで発売されることが決定!世界を熱狂させてきた『マッドマックス』サーガ最新作の到来に備えてぜひゲットせよ!

<『マッドマックス:フュリオサ』ムビチケ前売り券>

■価格:一般 1,600 円(税込)

