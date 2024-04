湘南出身の兄妹LEXとLANAによるコラボ楽曲「明るい部屋」のミュージックビデオが、明日・4月16日(火)20時にPOP YOURSのYouTubeチャンネルで公開される。

「明るい部屋」は5月18日と19日に幕張メッセで開催されるヒップホップ・フェスティバル『POP YOURS』のオリジナル楽曲として制作。STUTSとZOT on the WAVEによるプロデューサー・チーム”STUTS on the WAVE”がプロデュースしている。

「明るい部屋」

暗い過去から一緒に歌をはじめ、幕張のステージが終わるときには明るい未来が待っているという、兄妹の思いが溢れる楽曲。Spotify +81 Connectのカバーをはじめ既に大きな話題となっている同曲のミュージックビデオは、木村太一が監督を務めている。