2024年6月6日、東京ディズニーシーに開業する新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」

「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマに、『アナと雪の女王』、『塔の上のラプンツェル』、『ピーター・パン』をモチーフにした施設にくわえ、最上級ランクの部屋を有するディズニーホテルも。

今回は、そんな新エリアにオープンするパーク一体型ディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」の「グランドシャトー・ラウンジ」「ファンタジーシャトー・ラウンジ」キャストコスチュームを紹介していきます。

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「グランドシャトー・ラウンジ」「ファンタジーシャトー・ラウンジ」キャストコスチューム

新テーマポート「ファンタジースプリングス(Fantasy Springs)」のストーリーの核となる魔法の泉を囲むようにそびえ立つ国内6番目のディズニーホテル「東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル」

475室を有するこのホテルは、419室のデラックスタイプの「ファンタジーシャトー」と、東京ディズニーリゾートで最上級の宿泊体験を提供するラグジュアリータイプの「グランドシャトー」の客室56室で構成されます。

「ファンタジーシャトー・ラウンジ」キャストコスチューム

「ファンタジーシャトー・ラウンジ(レセプション)」のキャストコスチューム。

ロビー内にあるファンタジーシャトー・ラウンジ(レセプション)では、チェックイン/チェックアウトのほか、郵便物のお預かり等のサービスを提供します。

繊細な模様の入ったジャケットはエメラルドグリーンのカラー。

やわらかな印象のピンク色のジャケットは濃いめのピンクがアクセントになっています。

「グランドシャトーラウンジ」キャストコスチューム

「グランドシャトー」宿泊ゲスト専用のラウンジ「グランドシャトーラウンジ」のキャストコスチューム。

「グランドシャトーラウンジ」ではチェックイン/チェックアウトなどの手続きや滞在中のリクエストに対応。

艶感のある生地をつかったジャケットで、ゴールドカラーの刺繍がポイント。

最上級ホテルにふさわしいデザインになっています。

快適なホテルステイをサポート!

東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテル「グランドシャトー・ラウンジ」「ファンタジーシャトー・ラウンジ」キャストコスチュームの紹介でした。

