『クリミナル・マインド』マシュー・グレイ・ギュブラー、ユニークな方法でファンにサプライズ！

米CBS人気ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のスペンサー・リード役を15シーズンにわたって演じたマシュー・グレイ・ギュブラー。最近は、絵本作家としての活動に力を入れている彼が、ユニークな方法でファンにサプライズをプレゼントしたと話題になっている。Good Housekeepingが伝えている。



マシュー、アメリカ横断!

マシューは、9月26日に予定されている新作絵本「The Little Kid With the Big Green Hand」の待望のリリースを前に、ユニークな方法で宣伝活動中。

マシューは、絵本のタイトルにもなっている“巨大な緑の手”を屋根に取り付けた緑のフォルクスワーゲン・ビートルを運転する動画をインスタグラムに投稿。「ビッグ・グリーン・ハンド・ツアー」と称してアメリカ横断ロードトリップをする中で、忠実なファンたちに直接自分の本を渡したいと考えているようだ。

キャプションには、「アメリカ全土に本を手渡しするんだ。本が好きな人はクラクションを鳴らしてね!」と書いてある。

『クリマイ』キャストも反応!

この投稿は、大きな反響を呼んでおり、『クリミナル・マインド』のキャストたちも反応。

ペネロープ役のカーステン・ヴァングスネスは、「もちろんね(Of COURSE you did this )」とマシューらしい愛のあるファンサービスに納得の様子。エミリー役のパジェット・ブリュースターは、「大好きよ!!!(Luvin Youuuuuu!!!)」とコメントしている。

当然ながら、このユニークなPR方法に興奮しているのは共演者だけでなく、ファンからも熱いコメントが大量に寄せられている。

「日にちを教えて!安全で楽しく過ごしてね!」「これは素晴らしいし、美しい!あなたは最高!」「グーグル、どうすれば仮想のクラクションを鳴らせるの?」など、マシューファンにとっては嬉しいサプライズとなったようだ。

マシューは、横断中に立ち寄る予定の正確な場所は明らかにしていないが、彼が動画内で披露した手書きの地図を見ると、彼がアメリカ中に本を届けることを示している。

ちなみに、「The Little Kid With the Big Green Hand」は、日本からでもAmazonで購入できるようで、現在予約を受け付け中だ。

ファン思いなマシューの今後の活動にも期待したい。(海外ドラマNAVI)