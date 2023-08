『THIS IS US』ロン・セファス・ジョーンズが死去。キャスト、スタッフが追悼

米NBCの大ヒットドラマ『THIS IS US/ディス・イズ・アス』にウィリアム・ヒル役で出演しエミー賞を受賞した俳優ロン・セファス・ジョーンズが66歳でこの世を去り、一緒に仕事をした共演者やスタッフから悲しみの声が寄せられている。米Entertainment Weeklyなど複数のメディアが伝えた。

8月19日にカリフォルニア州ロサンゼルスで亡くなったロン。代理人は声明を出し、長年患っていた肺疾患が原因であると明かした。ロンは2021年にNew York Timesで受けたインタビューで、慢性閉塞性肺疾患との闘病の末、2020年に両方の肺を移植したことを告白。術後はロサンゼルスの病院で人工呼吸器をつけたり外したりしながら、呼吸や歩行や食事の仕方を学ぶために2ヵ月ほど過ごしたと話していた。

『THIS IS US』撮影の最終日、現場でキャストやクルーが健康面でどのようにサポートしてくれたかをEntertainment Weeklyに語っていたロン。「私が苦しんでいる時、みんな抱きしめて、離さないでいてくれました」「人生が非常に大変な時期にいてくれました。私は歩く奇跡なんです」と、チームが寄り添って支えてくれたことを涙ながらに話していた。

『THIS IS US』でロンが演じたウィリアム・ヒルは、スターリング・K・ブラウン演じる養子に出されたランダル・ピアソンの実の父親という役どころ。パワフルかつ心に刺さる演技が高く評価され、2018年と2020年にエミー賞に輝いた。娘ジャスミン・セファス・ジョーンズも父から継いだ才能を発揮して女優として活躍しており、2020年に『#FreeRayshawn(原題)』でエミー賞を受賞。同年に父娘揃ってエミー賞を受賞するという快挙を成し遂げていた。

ロンの訃報を受けて『THIS IS US』共演者が哀悼の意を示しており、レベッカ・ピアソン役のマンディ・ムーアは自身のInstagramで作中の感動的なシーンの写真に添えて「『THIS IS US』という冒険を通じてロンと知り合いになり、一緒に働けたことはかけがえのない贈り物」とコメント。

息子役を演じたスターリングもInstagramで「世界で最も素晴らしい人が、もう私たちのそばにはいません。ロンはこの世を去り、その分、世界の輝きは失われました」と投稿。「次のフェーズでみんなを笑わせ続けて。僕がそこに辿り着いた時にまた会いましょう」と言葉を贈った。

クリエイターのダン・フォーゲルマンはX(旧Twitter)で「大きな喪失。ロンはスクリーンでも舞台でも、実生活でも最高の中の最高と言える人でした。本当にかっこいい人だった。つるんだり笑ったりしやすい人で信じられないほど素晴らしい俳優。彼のワンテイクを変えたことはなかったと思う。彼がなすことすべて完璧だったから」とコメント。

トビー・デイモン役のクリス・サリヴァンは「彼が亡くなったなんて信じられない! あり得ないように思えるよ。彼は寛大で思いやりのある人だった。彼と一緒に過ごすことができて本当に光栄に思う」と死を惜しみ、ケイト・ピアソン役のクリッシー・メッツは「あなたが現れた場所はどこも輝きに満たされた。あなたの優しさに満ちた心や輝かしい精神、計り知れない才能、そして美しい微笑みに影響を受けたし、そのすべてを決して忘れません」と感謝を交えて言葉を贈った。

『Marvel ルーク・ケイジ』や『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』、最近ではApple TV+で配信中の『真相 - Truth Be Told』に出演していたロン。『真相』の共演者であるオクタヴィア・スペンサーは「親愛なる友人で、同僚のロン・セファス・ジョーンズを失い、心が痛いです。ロンは信じられないほど才能にあふれた俳優で、最も重要なのは、素晴らしく心優しい人だったということです。毎日ロンと一緒の現場はいい日でした」と悲しみを露わにした。

多くの人から愛され、その死を惜しむ声が絶えないロン。謹んでお悔やみ申し上げるとともにご冥福をお祈り申し上げます。

『THIS IS US』全6シーズンはAmazon Prime Video(アマゾンプライム)、Disney+(ディズニープラス)にて配信中。(海外ドラマNAVI)

