オーストラリアの一軒家の庭を撮影した写真の中にヘビが隠れているのですが、皆さんは見つけ出すことができるでしょうか?



https://twitter.com/nypost/status/1561814480883007491

全長2メートル以上まで成長するカーペットニシキヘビというヘビが隠れている写真がこちらです。オリジナルは、2017年にオーストラリアのヘビ捕獲業者がFacebookに投稿した写真となります。



https://twitter.com/otteritarian/status/1561816024646914050

「見つけた」→残念ながら違います。



https://twitter.com/beatmurda/status/1561816903668088832

「見つけたと思う」→これもまた違います。

難易度が高めということもあるのか、ニューヨーク・ポストが投稿したこのツイートには次のような声が寄せられています。

・人生の5分を無駄にした

・解像度がもうちょっと高ければね

・見つけられた人いますか?

・どうしてもホースに惑わされる

・iPhone 3Gで撮影した写真ですか

・目がいい人しか見つけられないだろうな

・頭痛がしてきた

・時間の無駄になっただけ

・ぜんっぜん見つからない

・この家の人に庭掃除してもらわないと見つけられないよ

・フェンス付近が怪しい

・どこ?

・もうちょっといいカメラ使おうね

正解は以下のリンクから確認可能です。

Only the best eyes can spot the huge snake hidden in this backyard(New York Post)

https://nypost.com/2022/08/22/only-the-best-eyes-can-spot-the-huge-snake-hidden-in-this-backyard/[リンク]

※画像:Twitterより引用

※ソース:

https://nypost.com/2022/08/22/only-the-best-eyes-can-spot-the-huge-snake-hidden-in-this-backyard/

(執筆者: 6PAC)