平日と侮るなかれ! 『アンミラ』との別れを惜しむ人の来店多数

6月中旬に『アンナミラーズ』(以下、『アンミラ』)高輪店の閉店が発表されてから、店は毎日大盛況だともっぱらの噂。そのため、店内利用・パイのテイクアウトともに整理券配布、店内利用は90分制(1組4人まで)、パイは10時と18時の2回のみ販売(店内飲食、テイクアウトともに)というシステムになっている。

混んでるとはいえ、平日ならば空いているはず。開店の9時より1時間くらい早ければ大丈夫でしょ! 7月下旬、8時に到着……した筆者は16人目。想像以上に多い。幸いにも先頭集団はグループ客が多かったため、筆者は整理番号9。1巡目に入店できた。

整理券のQRコードからアクセスできるサイトで、何組後に入店できるか確認・呼び出しのメール設定ができる

この日は8時45分に10時販売分のパイは終了。18時からの販売は、早い人だと15時には並ぶという

あさイチの入店なら、アメリカンなモーニングを楽しもう!

1巡目の店内利用での食事は[朝食]になる。ならば、トーストとパンケーキが同じ皿の上にのる、いかにもアメリカンなモーニングが食べたいところ。事前にネットで確認し熟考して決めた、「ファーマーズブレックファスト」(1210円)を迷わずオーダー。

「ファーマーズブレックファスト」(1210円)。フライドエッグ(目玉焼き)またはスクランブルエッグ、ハム、ベーコン、ソーセージ、スパムから1品選ぶ

添えられたホイップクリームは、パンケーキが温かいうちにオン。アメリカっぽい甘さを楽しむべくシロップはすべてかける。シロップがしみた部分と溶け出したホイップクリームで、パンケーキの美味しさが倍増。カットしたベーコンを合わせると、甘じょっぱく、アメリカのダイナー感が増して筆者は大満足だった。

ナイフにまとわりつくほどもっちりした生地。厚からず薄からずで、口へのおさまりがいい

卵を3つは使っている? 思いがけずボリューミーなスクランブルエッグは、ふわふわ。セントラルキッチンではなく、注文ごとにキッチンで作っているのだろうか? ホテルメイドの朝食レベルのクオリティだ。

食べている途中で、店員さんが「コーヒーのおかわりいかがですか?」とテーブルをまわってきた。飲み物はドリンクバーでセルフが当たり前になり、すっかり記憶の彼方になっていたサービスに気分が上がる。実は、このコーヒーおかわり無料サービスは、日本では『アンミラ』が最初にはじめたという。

足つきのコーヒーカップという特徴的なデザイン

白いブラウスにオレンジやピンクなどのエプロンとミニスカートを組み合わせた制服の店員さんが、コーヒーポットを片手に席をまわる。オープン当時の70年代、日本は個人経営の喫茶店が主流だった。アメリカ映画の中のダイナーが日本で体験できた『アンミラ』は、当時はさぞ新鮮だったに違いない。

14種類のパイからどれを選ぶ? 迷うのも楽しい、アメリカンなパイ選び

10時になり、店員が各テーブルをまわり、パイの店内飲食とテイクアウトのオーダーを取りはじめた。店内で「バニラアイスクリーム」(220円)か「ホイップクリーム」(110円)のトッピンクをして食べたかったところだが、トーストとパンケーキのボリュームに撃沈した筆者。テイクアウトを選択した。

ショッパーの文字は『アンミラ』カラーのオレンジだ。蛍光色が新鮮!

テイクアウト用の箱は店名を大胆にデザイン。『アンミラ』は書体がいい

13種類(取材日はレアチーズケーキの用意がなかったため)の中から選んだのは4種類。一番人気の「バナナチョコレート」、アメリカらしさ全開の「チェリー」、90年代のリバイバルである「ココナッツカスタード」、国内で見かける機会の少ないアメリカの伝統的なパイの「キーライム」だ。

右から「バナナチョコレート」(660円)、「チェリー」(638円)、「ココナッツカスタード」(660円)、「キーライム」(660円)※すべてイートイン価格

パイは高輪店が閉店後もオンラインショップで販売が続く。だが、メニューが限られていることや、1ホールでの販売になる。高輪店に足を運ぶなら、マストチョイスはオンラインにはないパイだ。

撮影のためにカットすると、フィリングの重さにより倒れてしまったくらいボリューミー!

一番人気の「バナナチョコレート」は、ホイップクリーム、チョコレートフィリングとバナナの甘さのバランスが絶妙。間違いない美味しさだ。

選んだ4品中、もっともサクサクのパイ生地を味わえたのもポイント高し。ホイップクリームの量は多いが意外とあっさりしていて、見た目のボリュームの割には1ピースをぺろりと完食できる。オンラインでの扱いはない(オンラインの情報はすべて2022年8月現在)。

ローストココナッツの食感と風味がカスタードと合う

順次販売していた復刻パイのひとつ、「ココナッツカスタード」。カスタードは密度が高く濃厚、甘さも程よい。かすかに塩気を感じるパイ生地はしっとり系で、フィリングとの相性がとてもよかった。

ほろ苦いカラメルソースは全体の味に締まりを与え、当時人気だったのも納得だ。オンラインでの取り扱いはない。

果肉感の食感豊か。チェリー好きなら外せない一品だ

食べごたえ充分な少し固めの練りパイの生地に包まれた「チェリー」。サワーチェリーの爽やかな酸味が特徴で、フィリングはたっぷり。

90年代を過ごした人なら懐かしい、米ドラマ『ツイン・ピークス』に登場したチェリーパイと見た目がかなり近い。“あの頃”を思い出したいならぜひ! オンラインで購入可。

日本ではあまり置いている店を見かけないレア度が高いパイだ

風味豊かなキーライム(メキシカンライム)を使った「キーライム」。柑橘系らしい酸味とほのかな苦み、練乳入りのフィリングの甘さとのバランスがお見事で、真夏に食べたくなる爽やかさ。

グラハムクラッカーを砕いたパイ生地からはシナモンが香る。そんな個性派なところも魅力のパイだ。オンラインでの取り扱いはない。

サンドイッチをテイクアウトして、最後の『アンミラ』をとことん堪能

朝食、パイに続き、欲張った筆者がどうしても味わいたかったのが、「パストラミルーベン」(1320円)。ところが、提供は11時から。店内利用は90分制のため、筆者が滞在できる10時30分までの間にはオーダーできない。でも、コロナ禍でテイクアウト需要は多くの飲食店が対応に慣れているはずだから……。

ダメ元で会計時に「11時に引き取りに来るのでオーダーできないか?」と頼んでみたところ、なんとOK! 閉店を発表してから毎日行列、大忙しにも関わらず、このホスピタリティ。さすが、コーヒーおかわり無料の先駆けの『アンミラ』。感謝である。

パストラミルーベン(1320円/イートン価格)は、アメリカの『アンミラ』でも人気

テイクアウトボックスを開けると、満腹にもかかわらずスイスチーズのナッツっぽい香りに食欲がそそられた。アメリカ料理らしくライ麦パンのスライスは薄く、表面はカリカリにトーストされていて視覚的にも美味しそう。実際にひと口目から美味しかった。

幾重にも重なったパストラミビーフは厚さ1.5cmほどで肉感あふれる

フィリングは、胡椒がピリリと効いたパストラミビーフ、コクあるスイスチーズ、酸味控えめのザワークラウト。量と味ともにバランスがとれている。ザワークラウトのほのかな酸っぱさが後味さっぱりで、満腹だったはずなのにパクパクと食べられた。提供時間に店内利用できるのであれば、このサンドイッチもぜひ味わっていただきたい。

ところで、筆者が『アンミラ』を訪れたのは、広尾店が閉店して以来のこと。16年ぶりか、それ以上になるが、当時の印象と変わらないと思ったのは、丁寧な接客とチェーン店にもかかわらず提供されるメニューにどこか手作りの温もりがあることだ。

青山、原宿、自由が丘、目黒、吉祥寺、下北沢など都内おしゃれタウンを中心に25店舗を展開していた

それもそのはず。テーブルにセットされたノスタルジックなデザインの紙メニューには、「アメリカ・ペンシルバニア州に住む【ペンシルバニア・ダッチ】と呼ばれる人々の素朴で温かい家庭料理を原点としています」と記されている。

そんな背景がある『アンミラ』と、井村屋製菓株式会社(現・井村屋グループ株式会社)の初代社長・井村二郎氏がサンフランシスコで出会ったことで、日本上陸を果たした。

閉店にあたっての特別版なのか。店の歴史が記されているノスタルジックなデザインの紙メニューも

そして、アメリカのアンナミラーズ社と提携を結び、和菓子の印象を払拭するためか、「アンナミラーズ事業部」を立ち上げ事業開始。1号店の青山店のオープンは1973年だが、実は、外食産業の大転換期と重なる。

『すかいらーく』、『フォルクス』、『ケンタッキー・フライド・チキン』(1970年)、『マクドナルド』、『ミスタードーナツ』、『ロイヤルホスト』(1971年)、『ロッテリア』、『モスバーガー』(1972年)など、ファミレスやハンバーガーチェーンの1号店が続々とオープンしていたのだ。

その中においても、『アンミラ』が提供する練りパイの豊かな食感、濃厚なカスタードクリームなどは当時の日本になく、他店も取り扱っていなかった。衝撃なデビューだったのは容易に想像できる。さらに、制服のかわいらしさも相まって、唯一無二の存在となった。

それなのに、2022年8月でサヨナラなのだ。だが、ノスタルジックな紙メニューの裏を見て思った。再開発がなければ閉店しなかっただろう。というよりも、再開発のため、一時的に49年の歴史に幕を下ろすだけなのかもしれない。

出店の歴史とともに記されているため、高確率で再出店すると予想する

ハートマークの上に印刷された「Stay tuned for more information. We’ll be right back!(続報にご期待を。すぐに戻ってきます)」。出店の条件がそろえば再出発する気満々ですよね? 再会できる日を、お待ちしております。

■アンナミラーズ高輪店

[住所]東京都港区高輪4-10-18 ウィング高輪 WEST 2階

[電話]03-3443-3385

[営業時間]9時〜22時(20時LO)

[休日]無休

[交通]JR山手線ほか品川駅高輪口より徒歩1分

取材・撮影/Naviee 参考資料/FOODLABO