ÉÔÂ¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡ª¡©¶Ú¥È¥ì¤ä±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÀÝ¤ê¤¿¤¤¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¦°¡±ô¡¦¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à
¡¡¶Ú¥È¥ì¤ä±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÀÝ¼è¤Ê¤É¿©»ö¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ä°¡±ô¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÊäµë¤·¤¿¤¤ÂçÀÚ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ä±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÃÎ¼±¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¶Ú¥È¥ìÎò30Ç¯¤Î¶Ú¥È¥ìÇî»Î¤¬ÅÁ¼ø¡ª¥Ð¥ë¥¯¥¢¥Ã¥×¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¿©¤ÙÊª¥Ù¥¹¥È£³¤È¤Ï
¶ÚÆù¤È¤Î´ØÏ¢¡Ö¥Ó¥¿¥ß¥óD¡×
¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ÏÄ²Æâ¤Ç¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ÎµÛ¼ý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡¢¹ü¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ëÆ¯¤¤ä¡¢ºÙË¦Áý¿£¤äÌÈ±Öµ¡Ç½¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Ê¤É¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¤¬¶ÚÆùÂ»½ý¤Î²óÉü¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óD·çË³¾õÂÖ¤äÉé²Ù¤ÎÂç¤¤¤±¿Æ°¸å¤Ë¸ú²Ì¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¡Ê¢¨1¡Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¸¦µæ¤Ë¤è¤ê·ë²Ì¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÏÉÔÂµ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2,3¡Ë¤È¤¯¤Ë¿©»ö¤ÎÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥Ó¥¿¥ß¥óD¤ò´Þ¤à¿©¤ÙÊª¡Û
¤¤¯¤é¤²¡¢ÉñÂû¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¡¢¤Ö¤Ê¤·¤á¤¸¡¢ºú¡¢¤¦¤Ê¤®¡¢¤µ¤ó¤Þ¡¢¤µ¤Ð¡¢¥«¥Ä¥ª¡¢¤¤¤ï¤·¤Ê¤É
±¿Æ°¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡Ö¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡×
¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ï¹ü¤ä»õ¡¢¶ÚÆù¡¢Ç¾¡¢¿À·Ð¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¤Ç¤¹¡£¶ÚÆù¤Î¼ý½Ì¤äÂÎ²¹¡¢·ì°µ¤ÎÄ´À°¤Ë¤â´Ø¤ï¤ê¡¢ÂÎÆâ¤ÎÂå¼Õ¤ò½õ¤±¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ÏÄÌ¾ï¤Î¿©À¸³è¤Ç¤ÏÉÔÂ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°²¼¤Ç¤Ï´À¤äÇ¢¤«¤éÇÓÝõ¤µ¤ì¡¢·ìÃæ¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥àÇ»ÅÙ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ÎÉÔÂ¤Ï¶ÚÆù¤Î¤±¤¤¤ì¤ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢±¿Æ°¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍî¤È¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ë¤Ï¹ü¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÂ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ò´Þ¤à¿©¤ÙÊª¡Û
¸¼ÊÆ¡¢¶¾Çþ¡¢¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡¢Æ¦Éå¡¢Ç¼Æ¦¡¢¤¢¤µ¤ê¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¢¥«¥·¥å¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤Ê¤É
1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¡Ö°¡±ô¡×
°¡±ô¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¹çÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¶ÚÆù¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£ÁÏ½ý¤ä±ê¾É¤Î¼£Ìþ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢°¡±ô¤¬·çË³¤¹¤ë¤È¡¢ÈéÉæ±ê¤äÌ£³Ð¾ã³²¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¾ã³²¡¢À®Ä¹ÃÙ±ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¡±ô¤â¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤ÈÆ±ÍÍ¡¢´À¤Ë¤è¤êÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤ÏÉÔÂ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÉÔÂ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú°¡±ô¤ò´Þ¤à¿©¤ÙÊª¡Û
¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¡¢¸¼ÊÆ¡¢Ç¼Æ¦¡¢²´éÚ¡¢¥ì¥Ð¡¼¡¢µí¤â¤âÆù¡¢Íñ²«¡¢¥Á¡¼¥º¤Ê¤É
±¿Æ°¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤ò½½Ê¬¤Ë½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÂ¤·¤ä¤¹¤¤±ÉÍÜÁÇ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¡¢¸úÎ¨ÎÉ¤¯±¿Æ°¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú»²¹Í¡¦»²¾È¡Û
¡Ê¢¨1¡ËAlberto Caballero-García, Alfredo Córdova-Martínez, Néstor Vicente-Salar,Enrique Roche, and Daniel Pérez-Valdecantos¡¤¡ÈVitamin D, Its Role in Recovery after Muscular Damage Following Exercise¡É¡¤Nutrients. 2021 Jul; 13(7): 2336.
¡Ê¢¨2¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÎáÏÂ¸µÇ¯¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº·ë²Ì¤Î³µÍ×¡ãhttps://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf¡ä¡ÊºÇ½ª±ÜÍ÷Æü¡§2022/6/1¡Ë
¡Ê¢¨3¡Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2020Ç¯ÈÇ¡Ë
NSCA¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡NSCA¡Çs Performance Training Journal¡Ö¶Ú½ý³²¤«¤é¤Î²óÉü¤ËÍ¸ú¤Ê±ÉÍÜÁÇ¡×¡ãhttps://www.nsca-japan.or.jp/scj/18_5_59-60.pdf¡ä¡ÊºÇ½ª±ÜÍ÷Æü¡§2022/6/1¡Ë
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Êwww.asken.jp)¡×
[Ê¸:¤¢¤¹¤±¤ó ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡¸ø³«Æü¡§2022Ç¯6·î30Æü]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿©»öµÏ¿¡¦¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¡£
¿©»ö¼Ì¿¿¤ä¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò ¡È»£¤ë¤À¤±¡É ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬¤Ç¤¡¢AI±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËèÆüÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Twitter
Instagram
Web¥µ¥¤¥È