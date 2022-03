氷河期世代の「ひきこもり」…未来さえも描けない、酷い実態

社会問題となっている、働かず、家にいても家事さえしない「ニート」と呼ばれる人たち。20〜30代の若年層も多いですが、その上の氷河期世代でもその数は多く、社会問題となっています。なぜ彼らは働かないのか。その実態を厚生労働省などの資料から紐解いていきます。

働かな75万人の若者たち…その理由は?

Not in Employment、Education or Training

その頭文字をとったのが、いわゆる「ニート」。直訳すると、就業、就学、職業訓練、いずれもしていない人となります。また内閣府の『子供・若者白書』では、「15〜39歳の非労働力人口(状況をかんがみて求職活動をしていない人など)のうち、家事も通学もしていない人」を「若年無業者」と表現しています。「ニート≒若年無業者」と考えていいでしょう。

厚生労働省『労働力調査』(2021年)によると、若年無業者は75万人。前年の87万人から大きく減りましたが、コロナ禍で飲食店などでアルバイト・パートだった層が再び就業したことによるものだと考えられます。

これらの人たちが、なぜニート状態にあるのか=求職活動をしないのか、内閣府の『子供・若者白書』でその理由を探っていくと、「病気・けがのため」がどの年代でも最も多くなっています。これは仕方がない理由で、回復すればニート状態から抜け出せる可能性は高いといえるでしょう。

それ以外の理由として多いのは、「探したが見つからなかった」「知識・能力に自信がない」。そのまま受け取れば、雇用環境が改善されたり、教育の機会を経れば、就業できる可能性が高いといえます。ただ個人の問題が大きなところではあるので、一概にいうのは難しいでしょう。

特に問題だといえるのが、「急いで仕事につく必要がない」と答えている人たち。これこそ、世間でイメージするニートそのもの。国は若年無業者等の支援として「若年無業者等集中訓練プログラム」を実施するなど就業をサポートしていますが、これらの人たちは、このようなサポートにのること自体難しく、ニート状態から抜け出すのは困難だといえるでしょう。

■就業希望の若年無業者が求職活動をしていない理由

「若年無業者」より酷い!?「氷河期世代」の実態

探したが見つからなかった:6.3% 希望する仕事がありそうにない:4.9% 知識・能力に自信がない:11.8% 出産・育児のため:2.4% 介護・看護のため:0.7% 病気・けがのため:33.5% 通学のため:0.4% 学校以外で進学や資格取得などの勉強をしている:6.3% 急いで仕事につく必要がない:7.3%

前述の「若い世代のニート」同様、問題視されているのが、若年無業者よりひとつ上の世代といえる氷河期世代。

内閣府によると、40〜64歳までのひきこもりは60万人ほどいて、それより下の層のひきこもりよりも多いといわれています。そしてその中心となるのが、現在40代である氷河期世代なのです。

40〜64歳までのひきこもり60万人のうち、4人に1人が40代前半で、さらにその3割が就職活動期となる20代前半にひきこもり状態になったといわれています。

氷河期世代は、一般的に1993年から2005年卒の人たちで、大学卒であれば2022年に40歳〜52歳になる人たち。1993年から2005年まで、有効求人倍率は1を上回ることはなく、希望の職につくことが非常に困難だった時代です。

うまくいかない就職活動を機に、そのままひきこもりに……それからかれこれ20年。こうなると、社会復帰も困難です。さらに希望の仕事でなくても就職したとしても、思いとはかけ離れすぎて退職。当然、再就職は難しくフェイドアウト……そういうケースも多くありました。

パートやアルバイトなど、非正社員でも社会で出ようとした人たちもいました。文部科学省『文部科学統計要覧・文部統計要覧』によると、1996〜2006年には、大学卒業者のうち、1万人以上が「一時的な仕事」に就くしかありませんでした。しかしこのような人たちは、20〜30代前半で企業が求めるキャリアを積んでおらず、雇用環境が改善したころに正社員を目指そうとしても、そのハードルの高さを実感。いまなお、非正社員に甘んじている人が多いのです。

【「大学卒業者数」と「一時的な仕事に就いた者」の推移】

2006年 558,18人/12,039人

2005年 551,016人/12,061人

2004年 548,897人/12,412人

2003年 544,894人/25,255人

2002年 547,711人/23,205人

2001年 545,512人/21,514人

2000年 538,683人/22,633人

1999年 532,436人/16,023人

1998年 529,606人/11,957人

1997年 524,512人/10,738人

1996年 512,814人/10,514人

出所:文部科科学省『文部科学統計要覧・文部統計要覧』より作成

ニートといっても、積極的にニート状態の人もいますし、何となくニート状態の人、ニートから抜け出そうと試みている人、さまざまです。そしてどんなに支援を厚くしても、ニート状態にある人は社会から孤立していて、サポートが届かない環境下にいるケースが多いといいます。そのような人をいかに見つけ、社会と接点を持たせるか。問題解決までのハードルは、非常に高いものになっています。