炎上と言えば大げさかもしれないが、多くの疑問や異論が殺到しているのは間違いない。4月は新入社員が社会人としての第一歩を踏み出す時期だが、その象徴と呼ぶべき“入社式”に「保護者同伴」という企業が少なくないのだ。SNSのXでは《社会人として自立する門出に過保護ではないのか》、《いまの入社式って親、参加するのか。自分に言わせたら、これじゃ入園式だよ》《親も親なら、子も子だなぁ》──といった批判的な投稿が次