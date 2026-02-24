■「初任給40万円」を羨む中堅・シニア層家電量販店のノジマが、一定の基準を満たした2026年度新卒社員の初任給を最高で40万円に引き上げると発表した。その他にも、小売り、ソフトウエアなど、広い分野で初任給を引き上げる動きが目立っている。初任給を引き上げて優秀な新卒を確保することは当然なのだが、その初任給が少し前までは考えられないレベルにまで上昇している。それだけ、新卒の需要は多いということだろう。ただ、初