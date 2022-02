【ディズニープラス 3月おすすめ海外ドラマ】『ムーンナイト』『パパと恋に落ちるまで』など登場

Disney+(ディズニープラス)、2022年3月のランナップは、大人気コメディ『ママと恋に落ちるまで』のスピンオフや、マーベルドラマシリーズ最新作『ムーンナイト』の他、ケイト・マーラ主演の新米女性教師と生徒の禁断の恋の行方を描くドラマシリーズなどが配信開始。また、感動のヒューマンドラマ『THIS IS US/ディス・イズ・アス』も登場。

『パパと恋に落ちるまで』

3月9日(水)配信開始

大人気コメディ『ママと恋に落ちるまで』のスピンオフドラマ。キム・キャトラル(『セックス・アンド・ザ・シティ』)演じるソフィーが、息子に父親との出会いを語る。その物語は2022年に遡り、ヒラリー・ダフ(『リジー&Lizzie』)扮する若かりし頃のソフィーと彼女の仲良しグループは、自分が何者か、人生に何を求めているか、どうすれば恋に落ちる事が出来るかを思い悩んでいた。

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン1〜5

3月9日(水)配信開始

同じ年・同じ日に生まれた3人の男女が織りなす大人気ヒューマンドラマがディズニープラスに登場。〈現在〉〈過去〉〈未来〉を交差させて描き、それぞれが人生の壁を乗り越えようとする中で、大切なものを失い、見つけ、そして運命の糸が次第にたぐり寄せられていく。

『ライフ・アンド・ベス』

3月18日(金)配信開始

主人公のベスが、突然の出来事をきっかけに過去と向き合うことで人生が一変した様子を描くコメディシリーズ。ベスは10代の頃のフラッシュバックを通して、自分がどのようにして今の自分になったのか、そして自分がどうなりたいのかを見つける旅に出る。主演は『アイ・フィール・プリティ! 人生最高のハプニング』のエイミー・シューマー。

『パラレル』

3月23日(水)配信開始

ディズニープラス初のフランスオリジナルドラマシリーズ。不思議な出来事によって、異なる次元に飛ばされてしまった4人のティーンエイジャーが元の世界に戻るために奮闘する。

『ティーチャー』

3月23日(水)配信開始

『ハウス・オブ・カード 野望の階段』『ファンタスティック・フォー』のケイト・マーラ主演、新米女性教師と生徒の禁断の恋の行方を描くドラマシリーズ。テキサス州で新米高校教師として働くクレアは、大学時代の恋人だった夫との結婚生活に不満を抱いていた。しかし、彼女が受け持つ英語クラスに男子生徒エリックが現れ、運命的な出会いを果たす。多くの時間を過ごし、やがて一線を越えてしまう...。

『独身女の禁酒ライフ』

3月23日(水)配信開始

ニューヨークのメディア企業で大失態を犯したサマンサ・フィンク(ソフィア・ブラック=デリア『ゴシップガール』)は20代でアルコール依存症に。彼女が酒を断って投獄を免れるためには一つしか方法が残されていなかった。それは故郷に帰り、威圧的な母親のキャロルと住むこと。ボストンに戻ったサマンサは、お酒を飲むことになったきっかけに囲まれながら、地元のスーパーで働いて人生をやり直そうと歩み始める。

『ムーンナイト』

3月30日(水)配信開始

マーベル・スタジオ史上、最もダークでミステリアスなアクション・サイコスリラー。温厚で臆病な男スティーヴン・グラント(オスカー・アイザック『スター・ウォーズ』シリーズ)には、制御不能なもう一つの人格マーク・スペクターが潜んでいた。残虐な男マークに狂気が宿るとき、ダーク・ヒーロー<ムーンナイト>が誕生する。



<その他の配信情報>

■3月2日(水)

『ドールハウス』シーズン1〜2

『ファイヤーフライ 宇宙大戦争』

『ミストレス 〜溺れる女たち〜』シーズン1〜4

『NYPDブルー』シーズン1〜6

■3月9日(水)

『キャッスル/ミステリー作家のNY事件簿』シーズン2〜3

■3月16日(水)

『マザーランド:フォート・セーラム』シーズン1〜2

■3月30日(水)

『ホームタウン 〜僕らの再会〜』シーズン1〜2

『クワンティコ』シーズン3

