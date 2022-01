リブート版『ゴシップガール』シーズン2の注目キャラは？ショーランナーが言及

2007年から6シーズン続いた人気ドラマ『ゴシップガール』のリブート版はすでにシーズン2へ更新が決定しているが、来るシーズンにて注目すべきキャラクターについてショーランナーが言及している。

リブート版は本家のコンセプトを踏襲する形で、マンハッタンに暮らすセレブな高校生たちの恋愛や友情がスキャンダラスに描かれる。物語で中心となるのは、インフルエンサーとして名を馳せているジュリアンと異母妹のゾヤ、二人が奪い合うことになるオビー、ジュリアンの取り巻きであるオードリーと彼女の恋人アキ、プレイボーイで問題児のマックスっといった面々だ。

※ここからは、シーズン1のネタばれを含みますのでご注意ください!

米TV Lineのインタビューに応えたショーランナーのジョシュア・サフランによると、シーズン2はシーズン1最終話のほぼ直後から物語がスタートし、最終話にオビーの新しいガールフレンドとして姿を見せたグレイスの登場回数がかなり増えるという。

「間違いなくファンは、グレイスを目にする機会が増えることになるだろう。(グレイス役の)アンナ(・ヴァン・パッテン)は最高で、彼女と仕事をするのは本当に楽しかった。彼女がカラオケで歌った"Shallow"は素晴らしかったよ。ザ・チェインスモーカーズの曲も少しね。"このバーで披露するのに一番陳腐な曲は何だろう?"って考えたんだ」

グレイスを演じるアンナは、『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』シーズン20で本格的に俳優活動を開始し、リブート版『ゴシップガール』は3本目のドラマ出演となる新進女優だ。

さらにサフランは、ゾヤの新しい親友となるシャン(グレイス・デュア)がシーズン2で重要な役割を果たすことも明かしている。「シャンは反逆者で扇動家だ。彼女を完全に理解することはできないが、彼女は人を愛して心から相手のベストを願っている。例え、それを彼女が間違ったやり方で実行したとしてもね」と説明しており、かなり物議を醸しそうなキャラクターのようだ。

また、シーズン1の終盤では"ゴシップガール"のアカウントについて、ジュリアンが教師のケイトと"ある取引"をする。二人は上手くいくと思っているが、そう簡単に物事は運ばないのだとか。よって、シーズン2ではアカウントを取り巻くドラマも一波乱あるかもしれない。

リブート版『ゴシップガール』シーズン1は、U-NEXTにて配信中。(海外ドラマNAVI)

