【今週スタートの海外ドラマ】『ビッグバン・セオリー』ファイナルが初配信！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は待ちに待った『ビッグバン・セオリー』ファイナルシーズンが日本初配信となるほか、『THE KILLING/キリング』クリエイターが手掛ける新作サスペンス、トルコ発の青春ドラマ、建物の修復を通じて事件を解決するコージーミステリーが開始となる。お見逃しなく!

■9月27日(月)

『アンフォゲッタブル 完全記憶捜査』シーズン4(AXN)

一度見たものはすべて記憶して忘れることができないという先天的な"超記憶症候群"を生かし、数々の事件の解明に挑む犯罪ミステリー。

新聞で「理想の独身女性」と称賛され得意になっていたキャリーの前に、11年前に勢いで結婚した夫でフロリダ・デイトナ署の刑事、エディが現われた。覚醒剤の原料の運び屋を捜査中に近所の少年が殺されたという。キャリーの記憶のおかげで運び屋の泊まるモーテルが特定できたが、彼らは別の場所で遺体となって発見される。アルは夫の登場に明らかに面白くなさそうだが、エディとキャリーは合同で捜査することに...。

■9月29日(火)

『チェスナットマン』(Netflix)

『THE KILLING/キリング』のクリエイター、セーアン・スヴァイストロプがペンを執ったデンマーク発のサイコサスペンス。

コペンハーゲン郊外の町の公園で、片手を失った若い女性の惨殺死体が見つかる。その横には栗で作られた小さな人形が残されていた。捜査に当たった二人の刑事は、この栗人形に不可解な証拠があることを発見。それは、1年前に姿を消し死亡と推定されていた有名政治家の娘に関するものだったのだ――。

■9月30日(木)

『恋の入門編』シーズン2(Netflix)

1998年のイスタンブールの高校を舞台にした青春ドラマの第二弾。

17歳で同じ学校に通う4人の不良生徒と一人の優等生。お気に入りの教師が去らないよう、バスケットボール部のコーチとくっつけようとするが...。

■10月1日(金)

『ビッグバン・セオリー』ファイナルシーズン(Hulu)

2007年から米コメディドラマシリーズのトップを走ってきた長寿ドラマがついに完結!

12年に渡って放送されたエピソード数は全279話で、シットコムとしては史上最多話数を記録。最終回は、2019年のドラマシリーズ(全米)でトップの視聴率を獲得し、長年見続けてきたファンを裏切らない、感動的なフィナーレとなっている。

『ロード・オブ・ザ・リング』でサムを演じたショーン・アスティンや『スター・トレック』のカーク船長で知られるウィリアム・シャトナー、『マジック・マイク』『トゥルーブラッド』のジョー・マンガニエロ、元NBA選手のカリーム・アブドゥル=ジャバーらがファイナルシーズンを盛り上げるゲストとして登場する。

『メイドの手帖』(Netflix)

ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー「メイドの手帖 最低賃金でトイレを掃除し「書くこと」で自らを救ったシングルマザーの物語」を基にしたヒューマンドラマ。

暴力的な男から逃げ出した若いシングルマザーのアレックス。子どもを養うためメイドとして働きながら奮闘する。主人公を演じるのはアンディ・マクダウェル(『フォー・ウェディング』)を母に持つマーガレット・クアリー。本作では親子共演もしている。

『フォロー・ザ・マネー 詐欺対策班』シーズン2〜3(WOWOWオンデマンド)

デンマーク発の金融サスペンス。早くも新シーズンの一挙配信がスタート!

ストーリーの中心となるのは、デンマークにある世界的な再生可能エネルギー企業"エナグリーン"。ある日、その風力発電所近くの海岸で作業員の遺体が見つかり、それをきっかけにエナグリーン社に隠された深い闇が浮かび上がっていく。

■10月2日(土)

『リフォーム探偵シャノン』(AXNミステリー)

小さなリゾート地ライトハウス・コーヴが舞台のインテリア・ミステリー。

ヴィクトリアン様式建築の専門家であるシャノンが建物の修復を通じて、事件とともに家にまつわる秘密を暴いていく。シャノンを演じるジュエルはグラミー賞に何度もノミネートされた人気シンガー・ソングライター。

『RIG45 絶海に潜む闇』(BS11)

絶海に浮かぶ海洋掘削基地が舞台のスウェーデン発サスペンス。

北海に浮かぶ海洋掘削基地・リグ45で作業員のリトヴァが転落死。そこで、アンドレアは本社からの要請で調査に派遣されるが、メンテナンスのため閉鎖されているリグには作業員7名の少人数クルーしかいなかった...。調査を進めるうちに、事故ではなかったのではないかと疑いを持ち始め―――。

(海外ドラマNAVI)



