『スター・トレック：ディスカバリー』ジェイソン・アイザックス、シリーズへ戻るための条件を明かす

『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン1でガブリエル・ロルカを演じたジェイソン・アイザックスが、シリーズへ戻るための条件を米Comicbook.comのインタビューで明かした。(※本記事は『スター・トレック:ディスカバリー』シーズン1のネタばれを含むのでご注意ください)

シーズン1で宇宙戦艦USSディスカバリーの指揮官だったガブリエル・ロルカ大佐は、ミラー・ユニバースの詐欺師であることが明らかになった。同シーズンは彼の死で終わっているがプライム・ユニバースにおける彼の所在は謎のままだ。

そのエピソードが配信された後から、ファンが「#find prime Lorca(プライム・ユニバースのロルカを見つけよう)」というキャンペーンをSNSで展開していたが、ジェイソンはロルカがカムバックする条件に何が必要なのか説明している。

「それは常に脚本にある。(今は)私が興味を持っている役も人物もいないし、どれだけ私が彼らを賞賛して夢中になっているとしても、いつだって脚本次第なんだ。私にとって、"どんな物語を伝えるのか?"という点が重要で、ファンや銀行のマネージャーを喜ばせるためだけに何かを搾り出したくはない。私を楽しませてくれる何かがある作品を探しているんだ。カットとアクションの間に起こる様々な素晴らしいことがある。素敵な場所での撮影や高いギャラ、友だちと一緒に過ごすことなんかだが、ある時点でアクションとカットの間に集中しなくてはいけないし、私は意味がある何かがしたいんだ」

そして、『ディスカバリー』への復帰については、語るべき素晴らしいストーリーがあれば可能性はあると述べている。「他の人が見たがっているからといって、ただ作品に参加はしたくない。例えば、『スター・トレック』へのカムバックを求める声が絶えない。『ディスカバリー』で素晴らしい時を過ごしたし、みんなのことも、そのユニバースに関わるのもプライム・ロルカも大好きだ。プライム・ユニバースのバージョンの大佐は見つかっていないが、ただ姿を見せるためだけにカムバックするつもりはない。もし、語るべき素晴らしいストーリーがあれば戻るよ」と、やはり脚本とその物語次第だと語っている。

いつか、ジェイソンのシリーズ復帰が実現するのか、今後の動向に注目しておきたい。なお、『スター・トレック:ディスカバリー』はシーズン4へ更新されている。(海外ドラマNAVI)

