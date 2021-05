痛快アクションドラマ『MACGYVER／マクガイバー』シーズン4のDVDリリースが決定！

『ワイルド・スピード SKY MISSION』×『HAWAII FIVE-0』の最強製作陣が仕掛けるスパイ・アクション・エンターテイメント『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4のリリースが決定! DVD-BOXが発売、同時にレンタルも開始となる。

『HAWAII FIVE-0』を手掛けたピーター・M・レンコフら。幅広い層の視聴者をつかみ大ヒットしたものの、本国では今年4月にシーズン5をもって幕を閉じている。



シーズン4の舞台は、フェニックス財団が閉鎖されてから1年半後。大学で教授をしているアンガス・マクガイバー(通称マック)のもとに、元MI6で現在は軍事会社を所有するラス・テイラーが訪れる。テイラーは72時間以内にロスが生物兵器によって攻撃されると説明し、マックに協力を仰ぐ。一度は誘いを断るものの、マックは元チームメンバーのライリー、ボーザー、デジィを再結集し、攻撃を阻止すべく行動を開始する――。

主人公マック役のルーカス・ティル(『X-MEN:アポカリプス』)をはじめ、ライリー役のトリスティン・メイズ(『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』)らは続投。

前シーズンで、オリジナルキャストのジョージ・イーズ演じるジャックがチームを離れたが、シーズン4からはデジ役のレヴィ・トラン(『The 100/ハンドレッド』のマーカス・ケイン役で知られるヘンリー・イアン・キュージックが今シーズンよりレギュラー出演となる。

ほか、テイト・ドノヴァン(『The OC』)、ジョシュア・レナード(『SCORPION/スコーピオン』)、ジェームズ・キャリス(『バトルスター・ギャラクティカ』)、ザンダー・バークレイ(『24 TWENTY FOUR』)らがゲストとして出演する。

日本語吹替版で主人公マックを演じるのは、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』ニュート役の吹替などで知られる宮野真守。ほか、ライリー役を宝千晶、ボーザー役を安田裕、マティ役を小宮和枝がそれぞれ担当する。





『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4商品情報

8月4日(水)DVD-BOX【7枚組】(税抜9,800円)発売&レンタル開始発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

