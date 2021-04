『THE FLASH』シーズン7に、『ARROW』でヴィランを演じた俳優が別の役で出演

現在本国アメリカで放送中の『THE FLASH/フラッシュ』シーズン7に、クリステン・クレイマーという役で出演しているカーメン・ムーア。実は彼女、『THE FLASH』も属する米CWのDCドラマ郡、通称アローバース(現在はCWverseに改名)にかつて別の役で登場したことがある。

セントラルシティ警察に赴任してきたクリステン・クレイマーは、今シーズンのキラー・フロスト(ダニエル・パナベイカー)の物語に欠かせないキャラクター。過去に罪を犯しているキラー・フロストを逮捕する意向を示し、キラー・フロスト/ケイトリン・スノーを守りたいチームフラッシュと対抗することになる。

DID YOU KNOW, Before having a role in pic.twitter.com/KNMjnGQv3q