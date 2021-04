クルーズ船集団感染を記録したHBOドキュメンタリー『ラスト・クルーズ』、U-NEXTで配信決定！

大型客船ダイヤモンド・プリンセス号において、大規模な集団感染が発生し混乱を極めた船内に迫るHBOオリジナルのドキュメンタリー映画『ラスト・クルーズ』。当サイトでも、本国配信開始時にこの作品の紹介記事を掲載していたが、この度U-NEXTにて独占配信されることが決定した。

2020年1月下旬、横浜港を出発したダイヤモンド・プリンセス号は50超の国と地域の人々を乗せ、アジアクルーズを満喫。しかし2月1日に香港で下船した男性の感染が判明して以降、事態は急転。乗客2,666人、乗員1,045人、合計3,711人の間で、新型コロナウイルスの感染が急速に広がる未曾有の事態に見舞われ、その動向に国際社会の注目が集まることに。

感染者の急増を背景に、乗客は詳細を知らされず室内待機を命じられる一方、従業員はウイルスの危機にさらされながらも通常業務に加え、体温の管理、消毒などの業務を続けることを余儀なくされる。乗客や乗員たちによる悲痛な体験談と、内部の人たちが撮影した貴重な映像を織り交ぜて、感染発覚からパニック、そして脱出まで、最終的に712人の感染者が確認されるに至った緊迫の約30日間が記録されている。



この映画のテーマの一つは"情報の空白"。本作を手掛けた監督のハンナ・オルソンは、情報の欠如は"恐ろしさの体験の一部"だとして、今作では専門家の見解は入れずに、乗船していた人たちが当時知っていたことのみにフォーカスし、2020年初期に世界中の人たちが感じた「恐怖、パニック、不確実性」を視聴者に伝えるという。

混乱を極めた船内に迫るドキュメンタリー『ラスト・クルーズ』はU-NEXTにて4月28日(水)12:00より見放題、独占配信スタート予定。(海外ドラマNAVI)



