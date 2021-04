『NCIS：LA』シーズン13へ更新＆ハワイ版シリーズ化決定！

米CBSが新たに『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』シーズン13の製作と、新スピンオフ『NCIS:Hawaii(原題)』のシリーズ化を発表した。米Deadlineなどが報じている。

『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』のシーズン13では、引き続き製作総指揮のR・スコット・ゲミルが手掛け、G・カレン役のクリス・オドネルとサム・ハンナ役のLL・クール・Jも揃って姿を見せてくれるとのこと。

