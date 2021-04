英BBC『私立探偵ジャクソン・ブロディ』、BS11にて5月22日（土）より無料放送！

『ハリー・ポッター』シリーズのルシウス・マルフォイ役や『スター・ トレック:ディスカバリー』などへの出演で知られる英国俳優のジェイソン・アイザックスが主演を務めるミステリードラマ『私立探偵ジャクソン・ブロディ』がBS11にて無料放送される。

元警官の私立探偵ジャクソン・ブロディはいつかフランスに住みたいという夢を叶えるため日々フランス語の勉強に余念がない。現在は不倫の調査や行方不明の猫を探す仕事でお金を稼いでいる。タフな外見だが心は優しさに満ちているジャクソンが信頼する元同僚のマンロー警部補の助けを借りながら、複雑に絡み合う難解な事件を調査していく。

2011年にシーズン1が、2013年にシーズン2が本国イギリスで放送されたBBCのミステリードラマである本作は、ケイト・アトキンソンによる探偵小説「Case Histories」を1話完結で映像化したもの。主人公のジャクソンを演じるジェイソンは本作のオーディオブック版でも声優を務めている。

ジェイソンと共に出演キャストとして名を連ねるのは、『セルフリッジ 英国百貨店』のマーデル役や、のメアリー・ワトソン役で知られるアマンダ・アビントン、ゾウイ・アシュトン(『フレッシュ・ミート』)、ナターシャ・リトル(『アブセンシア 〜FBIの疑心〜』)、カースティ・ミッチェル(『バーバリアンズ・ライジング 〜ローマ帝国に反逆した戦士たち〜』)アダム・ゴドリー(『SUITS/スーツ』)、ローズ・レスリー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)ら。

『刑事ヴァランダー』や『宇宙戦争』で脚本・プロデュースを兼任するピーター・ハーネス、『時空刑事1973 LIFE ON MARS』のクリエイターであるアシュレイ・ファロアらが脚本を担当している。

はBS11にて5月22日(土)午前8:00より放送スタート。毎週土・日曜日放送。(海外ドラマNAVI)



