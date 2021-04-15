"¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È"¤ÎÀ¤³¦¤Ï¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡ª¼ç±é¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¹¥Ú¥¤¥À¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÅþÃå
Âç¿Íµ¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¹¥Ú¥¤¥À¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
2013Ç¯¤ËÊÆNBC¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¡£¥¨¥ß¡¼¾Þ¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶ÛÇ÷¤·¤¿¿´ÍýÀï¤ò¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆNBC¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
5·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥ÞTV¡¡#³¤³°¥É¥é¥Þ¡ù¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó8¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¶ÃØ³¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£¥«¥¿¥ê¡¼¥Ê¤ÏÌ¼¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤È¶¦¤Ë¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤Î¿¿¤ÎÀµÂÎ¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯¡¢Éã¤Ç¤¢¤ë¥É¥à¤äÍÄÆëÀ÷¤Î¥¤¥ê¥ä¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥«¥¿¥ê¡¼¥Êvs¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤ÎÂÐ·è¤Î·ë²Ì¤Ï¡© ¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤ÎËÜÅö¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡© ¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë"¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡¼"¤ÎNo.1¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
Á°¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó7¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¿ô¤òÍ½Äê¤«¤é3ÏÃ¸º¤é¤·19ÏÃ¤Î¹½À®¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î»£±Æ¤âÃæÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹½À®¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ICYMI: July 24, 2020
ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤ò±é¤¸¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÌ³¤á¤ë¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¹¥Ú¥¤¥À¡¼¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç»£±Æ¤Ïº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾ï¤Ë300¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥³¥í¥ÊÂÐºö¤¬¡Ë¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£»£±Æµö²Ä¤Î¿½ÀÁ¤â¸·¤·¤¯¡¢µö²Ä¤¬²¼¤ê¤ë¾ì½ê¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËÆþ¤ì¤ë¿Í¿ôÀ©¸Â¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó8¤Î»£±Æ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤ë¤¿¤á¤ËÂç¤¤ÊÂç¤¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«»ö¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Âç¤¤Êº¤Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´°À®¤µ¤»¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÍÍ¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¡¢ºîÉÊ¤Ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ï¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£Êª¸ì¤¬¸½¼Â¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸½¼ÂÆ¨Èò¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤½¤ÎÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
8Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤êFBIºÇ½ÅÍ×»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤â¼«Ê¬¤â8Ç¯¡¢ºÐ¤ò¤È¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼Á¤ä¤É¤¦À®Ä¹¤·¤¿¤«¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢ÊÑ²½¤äÈ¯Å¸¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥·¡¼¥º¥ó8¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤È¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤È¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¤¿¼¤¤¹Â¤¬À¸¤¸¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌµºîË¡¤Ê¤È¤³¤í¤ä¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¡£Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Ø¤ÎÍßË¾¤â¹¥¤¡£°ìÈÖÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈà¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÆóÌÌÀ¤äÆñ¤·¤¤À³Ê¤ò¤â¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¤¿¤ÀÈà¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¼«Ê¬¤Î»ñ¼Á¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÍ½Â¬¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤ÎÆæ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¤ÎÀµÂÎ¡£Ìò¤Ë´Ø¤¹¤ëÈëÌ©¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Ï¡Ö¥Ù¥é¥Ù¥éÏÃ¤·²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼ÁÌä¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡ÖÊÌ¤Î¼ÁÌä¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¡×¤³¤È¤Ç¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖµÓËÜ²È¤Ï¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿»þ¡¢²¿¤«¤òÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¤âÃý¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍÑ¿´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ë¾å¼ê¤¯¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÂç¤ÎÆæ¤ò¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£µ¼Ô¤«¤é¥ì¥Ã¥É¤Î·ëËö¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó9¤ÎÀ½ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¡£Ä¹ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤Î8Ç¯¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÄ«¤¬Áá¤¤¤³¤È¡×¤È¾Ð´é¡£¼«Ê¬¤ÏÌë·¿¤Ç¡¢¡ÖËèÄ«¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯Áá¤¤»þ´Ö¤Ë¥¢¥é¡¼¥à¤¬ÌÄ¤ë»Å»ö¤ÏÌ¤¤À¤ËÁ´¤¯´·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó8 ÊüÁ÷¾ðÊó
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ª¥É¥é¥ÞTV¡¡#³¤³°¥É¥é¥Þ¡ù¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤Æ¡ÊÁ´ÏÃ¡Ë
5·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë22¡§00¤è¤êÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷
¡ÚÆó¥«¹ñ¸ìÈÇ¡ÛËè½µ²ÐÍË 22:00 ¤Û¤«
¡Ú»úËëÈÇ¡ÛËè½µ²ÐÍË 24:00 ¤Û¤«
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó8 (c) 2020, 2021 Sony Pictures Television, Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.