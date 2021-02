実業家イーロン・マスク氏(49)が恋人で歌手のグライムス(32)との間に授かった息子の最新ショットを公開した。2人は昨年5月4日に誕生した男児に「X Æ A-XII」と名付け、大きな話題を呼んだ。同日にはグライムスも愛息を抱く貴重な写真を公開している。生後9か月になったX Æ A-XII君の成長した姿に、フォロワーから「とても可愛い!」といったコメントが寄せられた。

宇宙開発企業「スペースX」の創業者で電気自動車企業「テスラ」のCEOを務めるイーロン・マスク氏が、自身のツイッターで愛息X Æ A-XII君の最新ショットを公開した。X Æ A-XII君はイーロン氏と恋人グライムスの間に誕生した第1子で、今月4日で生後9か月を迎えた。名前は「エックス・アッシュ・エイ-トウェルヴ」と読む。

現地時間6日に公開した写真は、オムツ姿のX Æ A-XII君がイーロン氏の膝の上に座り、父親のTシャツの首元を引っ張っている愛らしい姿だ。イーロン氏はベッドに座り、スマートフォンで通話中だ。投稿には「2番目の最後の王国(The Second Last Kingdom)」と言葉が添えられている。

イーロン氏は先月、『Forbes』誌による世界長者番付で米アマゾン・ドット・コムの創業者兼CEOジェフ・ベゾス氏を抑えてトップになったことが報じられた。「2番目の最後の王国」という言葉がこのことを指しているのか、またはバーナード・コーンウェル(Bernard Cornwell)の小説を基にした英BBC放送の歴史ドラマ『ラスト・キングダム(The Last Kingdom)』のリファレンスであるのかは定かではない。

X Æ A-XII君の最新ショットを見たフォロワーからは、「美しい父親と息子の写真だ」「なんてハンサムな赤ちゃん! きっとあなたのように背が高くなるわ」「なんて可愛いの! この子が将来、困難な状況を解決して私達の地球を救ってくれることを期待するわ」といったコメントが届いた。

X Æ A-XII君の母親グライムスも現地時間6日、自身のInstagramに愛息とのツーショットを公開している。白い帽子と黒いシャツを着用したグライムスに抱かれたX Æ A-XII君が、バックにある近未来的な像を見つめている後ろ姿だ。

フォロワーからは「成長が早いね」「とても可愛いわ」「これ以上に可愛いものはないよ!」といったコメントが相次いで寄せられた。

イーロン氏とグライムスは2018年5月に開催した「メットガラ(Met Gala)」に揃って出席し、交際宣言した。2020年1月にはグライムスが妊娠を発表、5月に男児を出産した。グライムスが考えたという名前は最初「X Æ A-12」と名付けられたが、出生証明書には「X AE A-XII Musk」を正式名として米カリフォルニア州ロサンゼルス郡に登録された。画像2、3枚目は『Elon Musk 2021年2月6日付Twitter「The Second Last Kingdom」』『grimes 2021年2月6日付Instagram「Tell me of the waters of your homeworld」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)