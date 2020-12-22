¡Öºù¡×¡¢°ÂÇÜÁ°¼óÁê¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤Ø¡¡Âè1Èë½ñ¡¢Î¬¼°µ¯ÁÊÊý¿Ë
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¤Î¸å±ç²ñ¤¬¡Öºù¤ò¸«¤ë²ñ¡×Á°Æü¤Ë¼çºÅ¤·¤¿Í¼¿©²ñ¤ÎÈñÍÑÊäÅ¶ÌäÂê¤Ç¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï°ÂÇÜ»áËÜ¿Í¤Ø¤ÎÄ°¼èÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶á¤¯ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤Ë¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¾åµéÄ£¤ÈÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬22Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸å±ç²ñ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÍ¼¿©²ñ¤Î¼ý»Ù¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃÁÜÉô¤ÏÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¡ÊÉÔµºÜ¡Ë¤Îºá¤Ç¸å±ç²ñÂåÉ½¤Î¸øÀßÂè1Èë½ñ¤òÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ÂÇÜ»á¤Ï19¡Á21Æü¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¡¦»³¸ý¤òË¬¤ì¡¢21Æü¸á¸å¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÅìµþ¡¦ÉÙ¥±Ã«¤Î»äÅ¡¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó5»þ´ÖÈ¾¤Î´Ö¤ËÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£