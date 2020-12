ニコール・キッドマン＆ヒュー・グラント『フレイザー家の秘密』より最新映像を交えたMVが公開！

『ビッグ・リトル・ライズ』のデヴィッド・E・ケリーによる極上心理サスペンス『フレイザー家の秘密』。イギリスでは『ゲーム・オブ・スローンズ』を抜き最も視聴されたシリーズとなった本作より、ニコール・キッドマンの優しい歌声が響き渡る主題歌「私の夢を見て(Dream A Little Dream)」と、最新映像を交えたミュージックビデオが公開された。

全6話となる『フレイザー家の秘密』は、ジーン・ハンフ・コレリッツ著の「You Should Have Known」のドラマ化。マッツ・ミケルセン出演映画『しあわせな孤独』や『アフター・ウェディング』、トム・ヒドルストン主演『ナイト・マネジャー』などでもメガホンを執ってきたデンマーク出身のスサンネ・ビアが全6話で監督を務める。

※こちらの映像はスターチャンネル公式YouTubeで2021年1月5日(火)までの限定公開

映像の冒頭では茶目っ気たっぷりに、この曲が作られた経緯を話すニコール。撮影の1カ月前にビア監督から歌うように依頼を受け、「絶対ムリ」とはじめは断ったことも明かす。極上のサスペンスを彩るバラードな曲調、「どうか私の夢をみて」と綴られる歌詞から、果たしてどんな物語が展開するのか?

『フレイザー家の秘密』あらすじ

マンハッタンで医師の夫ジョナサンと名門私立校に通う息ヘンリーとともに、幸せなセレブ生活を送る臨床心理士のグレイス。ある日、息子の学校に通う生徒の母親が殺害される痛ましい事件が起き、時を同じくして夫が姿を消す。それから夫にまつわるグレイスの知らなかった事実が次々と明らかになり、事件はニューヨーク中が注目する裁判へと発展。完璧だった彼女の人生が音を立てて崩壊していく...。





『フレイザー家の秘密』放送情報

BS10 スターチャンネルにて(全6話)

字幕版:2021年1月27日(水)より 毎週水曜23:00ほか

※1月23日(土)19:45より第1話先行無料放送



Photo:

『フレイザー家の秘密』(c)2021 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. All Rights Reserved.