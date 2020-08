9月10日(木)より全世界で公開されるBTSの音楽ドキュメンタリー映画『BREAK THE SILENCE: THE MOVIE』の特典付き前売り券が明日14日(金)12時より販売開始する。



2013年のデビュー以降、韓国内の新人賞を総なめ、ビルボー ドミュージックアワードやグラミー賞など数多くの受賞歴を持つ世界的アーティストとして活躍している韓国の男性7人組グローバルアーティストBTS。

米・Billboard Monthly Boxscoreでは1位獲得、今年2月に発売されたアルバム『MAP OF THE SOUL: 7』は、411万枚もの売り上げを記録するなど、快進撃を続けている。



今回公開される映画は、BTSのワールドスタジアムツアー「LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF」に密着した音楽ドキュメンタリー。

韓国アーティストとして初のロンドン・ウェンブリースタジアムでの単独公演を始め、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、サンパウロ、パリ 、大阪、静岡、リヤドでの開催を経てソウルまでの全10都市を巡る大遠征の合間、ステージ上では華麗なアーティストとしてファン達と出会ったBTSのメンバー達が、公演を終えた舞台裏で、今まで一度も語ることのなかった秘めた想いを語る姿も描かれている。



8月14日(金)12時から販売される特典付き前売り券は、税込2000円。特典として、メンバーの顔写真が収められたオリジナルマスクケース全7種がランダムで付いてくる。劇場窓口での販売はないため、注意してほしい。



●『BREAK THE SILENCE: THE MOVIE』オリジナルマスクケース付きムビチケカード

料金:2000円(税込/当日2200円のところ)

販売期間:8月14日(金)正午12:00 〜 9月9日(水)23:59まで

特典:オリジナルマスクケース全7種ランダム



『BREAK THE SILENCE: THE MOVIE』

9月10日(木)より全国ロードショー