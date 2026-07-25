【パン屋巡り】「行列人気のコロッケパン店」を発見！“330円の美味”につまったこだわりに密着した（実食レビュー）

ラードで揚げたコロッケが大好物。芳醇で、香しいラードの香りが漂っている肉屋があると、ついコロッケを買食いしてしまう。この記事の完全版を見る【…