by TastyCinnamonn世界最大の ポルノ サイトであるPornhubが、オンライン決済サービスを提供している PayPal からサービスの利用を停止されたことを明らかにしました。PornhubがPayPalの利用を停止されたのは、「PayPalの利用規定ポリシーに違反したため」と報じられています。URGENT: PayPal payouts no longer supportedhttps://jp.pornhub.com/blog/9122PayPal Pulls Out of Pornhub, Hurting 'Hundreds of Thousands' of Performers - VICEhttps://www.vice.com/en_us/article/d3abgv/paypal-pulls-out-of-pornhub-paymentsPornhubはポルノムービーを見るだけではなく、動画投稿者が自主制作したポルノムービーを販売したり、公開して収益化したりすることが可能です。Pornhubによると、10万人を超える動画投稿者がPornhubと契約を行っていて、報酬はこれまで主にPayPal経由で動画投稿者に支払われていたとのこと。しかし、PayPalの利用を突如停止されてしまったため、Pornhubは動画投稿者への支払い業務が滞ってしまいました。PayPalは利用規定ポリシーで「一部の性的関連物品またはサービス」へのサービス利用を禁じています。Pornhubは、PayPalによる動画投稿者への収益支払いが規定違反と判断され、PayPalのサービス利用停止処分を受けた模様。PayPalの広報担当者は「調査の結果、Pornhubが許可を申請せずに、PayPalを通じて特定のビジネスでの支払いを行っていたことを発見しました。私たちはこれらの取引が発生しないように対策を講じました」と、技術系メディアのMotherboardに語りました。by mohamed_hassanPornhubの収益支払いシステムそのものがPayPalの利用規定ポリシーに引っかかってしまったため、PayPal利用停止の解除は絶望的。Pornhubは「PayPalの利用停止により支払い遅延が生じた場合、心からお詫びを申し上げます。新しい支払い方法で全ての支払いが可能な限り迅速に処理されるように、Pornhubスタッフは24時間体制で対応します」とMotherboardに語りました。なお、Pornhubは2018年に仮想通貨Verge(XVG)による支払い手段を導入しています。Pornhubの広報担当者は「PayPalをはじめとする大手企業の決定は、セックスワーカーに対する差別や偏見をなくすための努力を台無しにしています。Pornhubは動画投稿者に対する支払い手段を他にも用意していますが、近い将来は仮想通貨の選択肢も増やしたいと考えています」とコメントしました。