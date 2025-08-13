男性が顔以外で「可愛い・愛らしい」と思う女性の特徴８パターン
取り立てて「かわいい」顔立ちではないのに、妙にモテる。そう言われて、特定の女性の顔が頭に浮かぶ人は少なくないと思います。この手の女性の人気の秘密は、いったいどこにあるのでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』読者の男性を対象に「『顔』以外で『かわいい』と思う女性の条件とは？」というテーマで意見を寄せていただきました。世の男性の本音をまとめてご紹介します。
【１】天然っぽいところがある。
「予測できない行動でいつも笑わせてくれる女の子。」（２０代男性）「しっかりしているように見えるのに、どこか抜けている人。『仕事はバリバリできるのに、妙に世間知らず』みたいな。」（３０代男性）など、「意外性を持ち合わせた女性」に惹かれる男性は少なくないようです。さらに「天然な子は、嘘をつけないところがかわいい。」（２０代男性）と、素であるがゆえのピュアさを評価したり、「天然ボケは、後天的には得られない資質。」（２０代男性）と賞賛する声が挙がるほど、一部で絶大な支持を得ているようです。
【２】声質が魅力的で、聞き上手である。
「自分の好みは高音の鈴が鳴るような声。声だけで人を好きになってしまうこともあります。」（２０代男性）、「相づちを打つ間がよかったり、聞き方が上手な女の子とは、いつまでも話していたいと思う。」（２０代男性）というように、声や会話における印象は、その人全体のイメージにかかわる重要なポイントです。また「どんなにキレイな人でも、言葉遣いが汚いと台無し。」（３０代男性）などの意見もあり、「容姿」以外にも女性としての魅力を磨く術があることを思い知らされます。
【３】アドバイスを素直に聞き入れてくれる。
「何かアドバイスしたとき、『でも・・・』と反論しないで『うん、うん』とうなずく女の子は、やっぱりかわいい。」（３０代男性）、「疑うことを知らないようなキラキラした目で見つめられたら、何でも話してしまいそうになる。」（２０代男性）など、「素直さ」を条件に挙げる意見が多く寄せられました。「黙って自分を信じてくれる女性はいとおしい。」（３０代男性）というコメントに象徴されるように、女性に対して「従順さ」を求める男性にみられる傾向だと思われます。
【４】小動物っぽいなど、容姿や動きに愛嬌がある。
「顔が整っていなくても愛らしい雰囲気ってあると思う。自分の場合は、かなり背が低い女の子が好みです。」（２０代男性）、「小動物っぽい女の子に弱いです。ちょこまかしていて、黒目がちで、なんか放っておけないタイプ。」（１０代男性）など、いわゆる「愛嬌のある女性」に人気が集まりました。「いかにも美人という女性は、ハードルが高くて近寄りがたいが、アンバランスだけどかわいい感じの女の子なら、気軽に話しかけられる。」（２０代男性）といった「親しみやすさ」が鍵となっているようです。
【５】些細なことでも一生懸命に取り組む。
「僕の初恋の人はバスケ部のマネージャーだった女の子。部員のために必死になってユニフォームを洗ってくれた姿は忘れられない。」（３０代男性）、「目標に向かってがんばる女の子って、すごくまぶしい。」（２０代男性）など、「一生懸命な女性」を評価する声が挙がりました。ひたむきに努力する姿勢には、その人の内面的な強さや美しさがにじみ出るものなのかもしれません。「前向きな女性は、周囲を明るくしてくれる。」（２０代男性）というように、存在そのものが輝かしく映るのだと思います。
【６】顔を赤くして恥ずかしがるなど、感情表現が豊かである。
「些細なことでも『うわあ・・・』という顔で感動してくれる女性には、たまらない気持ちになります。」（３０代男性）、「怒った顔までかわいいと、わざといじめたくなる。」（１０代男性）、「顔を赤くして恥ずかしがるしぐさに弱いです！」（２０代男性）など、「感情表現が豊かな女性」に心をわしづかみにされている男性は多いようです。「ポーカーフェイスな彼女がうれし泣きしている姿を見て、思わず抱きしめたくなった。」（２０代男性）というように、日常とのギャップが大きいと、さらに魅力が増して見えることもあります。
【７】でしゃばらず、控えめな気遣いができる。
「食事している席で、空いたグラスに気を配ったり、トイレに立った人にハンカチを差し出したり、女性らしい気遣いができる人はすてきです。」（２０代男性）、「『わたしが、わたしが』とでしゃばらず、控えめな態度の女性には好感が持てます。」（３０代男性）など、「一歩下がった女性の振る舞い」を好む男性の意見が寄せられました。「自慢話の腰を折らないで、『すごいですね。』と褒めてくれる女の子は、やっぱりかわいい。」（２０代男性）というように、この手の男性は、「自尊心」をくすぐられることに弱いものと思われます。
【８】笑顔がすてきである。
「笑った顔がかわいい子は最強でしょ！」（１０代男性）「笑顔のよさは、多少の顔立ちのまずさも帳消しにする。」（２０代男性）、「癒し系の笑顔の女の子には、ずっとそばにいてほしいと思う。」（１０代男性）など、圧倒的な支持を集めたのが「笑顔がすてきな女の子」です。「美しくても能面のような表情の女性より、そんなに美しくなくても笑顔が明るい女性のほうがいい！」（２０代男性）といった意見があるように、人それぞれの好みの基準はともかく、「女性が笑顔でいて、損をすることはない」というのは確かだと言えそうです。
参考になった意見はありましたか？すぐに実践できそうなものがある場合には、とりあえず試してみてもいいかもしれません。女性のキャラクターによっては、ほかにも効果的な振る舞いや行動があると思います。皆さんのご意見をお待ちしています。（松田久美子）
