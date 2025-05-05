好きなタイプとして、「裏表のない女性」を挙げる男性は少なくありません。その一方で、これまで知らなかった意外な一面に触れた瞬間に、「この子のことをもっと知りたい！」とその女性にますます興味をそそられる場合も多々あるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性50名に聞いたアンケート調査を参考に、「男性の心をわしづかみにする『ギャップ萌え』」をご紹介します。【１】いつも笑顔で前向きなのに、信頼する人の