【速報】台風6号「チャンミー」が発生 31日には強い勢力で沖縄の南へ
今日27日(水)午前9時、カロリン諸島で、台風6号「チャンミー」が発生しました。
台風6号「チャンミー」発生
今日27日(水)午前9時、カロリン諸島で、台風6号「チャンミー」が発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風6号は今後、フィリピンの東を発達しながら北上する見込みです。
30日(土)には暴風域を伴い、31日(日)には「強い」勢力で沖縄の南へ進む見込みです。
その後、日本にも影響を与える可能性があります。今後の台風の動向に注意が必要です。
台風の名前
「チャンミー」は、韓国が用意した名前で「ばら」に由来しています。台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。