タレントのMEGUMI（44）が、7日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜放送）に出演。再婚について占われた。

占師の星ひとみさんが「恋愛運がね、来年めっちゃいいんです。今まで出会った人は置いておいて、新規で」と話すと、MEGUMIは「あららら…」と困惑した様子。MEGUMIは令和ロマン高比良くるまとの熱愛が報じられており、星さんが「今年の早くて11月ぐらいから、来年にかけて出てくる人がめちゃくちゃいいの」と伝えると、VTRを見ていたスタジオのみちょぱこと池田美優からは「違う人？」と声が上がった。

また星さんは「MEGUMIさんの全てをかなえられるというか、理想とか状態が高まるというか」と今後MEGUMIの前に出現するであろう男性についてトーク。スタジオの池田は「気まずっ。なんか。えっ？」と苦笑した。

星さんはさらに「次の人は笑顔がかわいいタイプで、一緒にいるだけで『ああもう、はいはい』ってなる。癒やしをくれるの」とも説明。次は51歳がターニングポイントになるといい「ここで『結婚』とか『第二の人生』、『幸せ』って形が入って」と再婚の可能性に言及し、MEGUMIには「それまでは遊んでおいて。本気になっちゃダメ。刺激、刺激」と訴えた。

MEGUMIは星さんの言葉に「分かりました」と大きくうなずき、「分かった、分かった」と繰り返していた。