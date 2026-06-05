ＤＦ吉田麻也（３７＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に向けてメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表に５日からサポートプレーヤーとして合流することになった。チームに同行している日本サッカー協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが４日の練習前に発表した。元代表主将は、先月３１日の国内壮行試合アイスランド戦に伴う代表活動に緊急招集され、３年半ぶりに復帰。同戦では前