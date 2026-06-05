ＤＦ吉田麻也（３７＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に向けてメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表に５日からサポートプレーヤーとして合流することになった。チームに同行している日本サッカー協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが４日の練習前に発表した。

元代表主将は、先月３１日の国内壮行試合アイスランド戦に伴う代表活動に緊急招集され、３年半ぶりに復帰。同戦では前半１４分まで出場し、ピッチを去るときには花道まで用意された。試合後、Ｗ杯期間中について「とりあず（米国の）家に帰ります。（代表に）来るのが想定外すぎて、いろんなことをキャンセルして来ている。帰って調整させてください」と語っていた。

３日にスタートした事前合宿では、ＭＦ遠藤航（リバプール）が２日連続でホテルでの別メニュー調整。ほかの選手にアクシデントが起きた場合、初戦の２４時間前までなら選手として登録することも可能となるが、日本サッカー協会側は、吉田は５５人の予備登録メンバーにも含まれているかについては、明言を避けている。電撃メンバー入りはあるのか。