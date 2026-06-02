1990年代後半の「週刊少年ジャンプ」人気を牽引し、累計発行部数2200万部を超える漫画家・藤崎竜さんの大ヒット作「封神演義」。今なお多くのファンに愛され続ける本作の“単行本”が、特別な仕掛けを詰め込んだカプセルトイ商品「封神演義 COMICS CHARM COLLECTION 01」として登場します。発売時期は6月第2週を予定しており、価格は1回400円（税込）です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■単行本の中から