1990年代後半の「週刊少年ジャンプ」人気を牽引し、累計発行部数2200万部を超える漫画家・藤崎竜さんの大ヒット作「封神演義」。

今なお多くのファンに愛され続ける本作の“単行本”が、特別な仕掛けを詰め込んだカプセルトイ商品「封神演義 COMICS CHARM COLLECTION 01」として登場します。発売時期は6月第2週を予定しており、価格は1回400円（税込）です。

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■ 単行本の中から原作の名コマが飛び出す2WAY仕様

本商品は、当時の熱狂を呼び覚ますジャンプコミックスのカバーデザインを精巧にミニチュア化した、高さ約5cmの紙箱チャームです。

しかし、単なるミニチュアにとどまらないのが本作の大きな魅力。ボールチェーンを外して紙箱の下からスライドさせて開くと、なんと中から名場面が描かれた「原作コマデザインのアクリルチャーム」が姿を現すという、ファン心をくすぐるこだわりのギミックが仕込まれています。

さらに、ボールチェーンを中のアクリル側に付け直すことで、単行本仕様からアクリルチャーム仕様へと変更できる2WAY仕様を採用。その日の気分やバッグに合わせて好みの飾り方を選べる、プレイバリューの高いアイテムに仕上がっています。

■ 第1弾は全12種 お馴染みのキャラたちが集結

記念すべき第1弾となる今回は、単行本の第1巻から第12巻までを網羅した全12種がラインナップ。

主人公である太公望をはじめ、哪吒、申公豹、妲己といった物語の幕開けを彩る主要キャラクターから、物語中盤で絶大な人気を誇る黄天化、そしてド派手な演出で強烈なインパクトを残した趙公明まで、お馴染みの仙人・道士たちが当時のコミックス表紙そのままの姿で一挙に勢ぞろいします。

「封神演義」は、3000年前の古代中国・殷の王朝時代を舞台に、悪政を敷く仙女・妲己らを神界に封じる「封神計画」を託された道士・太公望が、独自の頭脳と仲間を惹きつける魅力、そして強力な法具「宝貝（パオペエ）」を駆使して戦う壮大なSFファンタジーアクションです。

緻密で美麗なキャラクターたちや、ジャンプコミックスを夢中で集めていたあの頃の思い出が手のひらサイズで鮮やかに蘇るカプセルトイ。当時リアルタイムでページをめくっていた大人世代にとっては、ついつい全巻コンプリートしたくなるノスタルジー満載の注目コレクションとなりそうです。

＜参考・引用＞

ガシャポン公式HP「封神演義 COMICS CHARM COLLECTION 01」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026060201.html