ＢＴＳが新たなタイトルを獲得した。米３大音楽賞の１つ「アメリカン・ミュージック・アワード」（ＡＭＡ）の授賞式が２５日（日本時間２６日）、米ネバダ州ラスベガスで開催され、３月にメンバー７人でのカムバックを果たしたＢＴＳが「ＡｒｔｉｓｔｏｆｔｈｅＹｅａｒ」を獲得した。２０２１年以来２度目の同賞受賞となる。ＡＭＡはファンの投票によって受賞者が決まる。ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」の全