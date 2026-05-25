5月3日に酒田市の山岳遭難に関連し見つかった男性の遺体について、警察は25日、クマによるものと発表しました。山形県内でクマによる人的被害で死者が出たのは昭和63年以来です。亡くなったのは酒田市北俣の農業、久松幸雄さん(78)です。警察によりますと、久松さんは3日午前8時半ごろ、山菜採りのために酒田市山谷の山林に1人で入ったまま行方不明となっていたものです。警察などが捜索を続け、5日に久松さんの軽トラックから南西