今村聖奈が歴史的勝利中央競馬の3歳牝馬クラシック第2弾、G1・オークスは24日に東京芝2400メートルで行われ、ジュウリョクピエロ（寺島）が制した。騎乗した今村聖奈は、女性騎手初のクラシック制覇。入線直後、惜敗したクリストフ・ルメール騎手の振る舞いにファンから称賛が贈られている。道中は後方からレースを進めたジュウリョクピエロと22歳の今村。14番手で直線に向くと、末脚全開だ。鞍上のムチに応えてライバルを次々