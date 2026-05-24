[5.24 J1百年構想リーグEAST第18節 東京V - 横浜FM]東京ヴェルディがホームに迎えた横浜F・マリノス戦で、MF福田湧矢がシュートを打つため右足を振ったところスパイクが脱げてゴールに向かう珍しい場面が発生した。この試合の前半9分、福田がペナルティエリア手前でボールを受けると思い切りよく右足一閃。ゴール方向に“物体”が飛んだ。だが、飛んでいたのはボールではなく福田のスパイク。どうやら靴紐が緩んでいたようで、