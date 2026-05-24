【その他の画像・動画等を元記事で観る】京都発のプログレッシブ・ロックバンドJYOCHOが、AI技術を活用した新曲「うたまひ」(読み：うたまい)のOfficial Lyric Videoを公開した。「うたまひ」は現在放送中のTVアニメ「神の庭付き楠木邸」のエンディング主題歌で、現体制のJYOCHOにとってラストとなるフルアルバム『忘れたくないこと』(６月10日発売)に収録されるアコースティックナンバー。今回公開された映像は、AIクリエイティブ