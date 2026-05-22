ふと『階段にいる犬』を撮影したら、光が差し込んで…まさかの『神々しい光景』が話題になっているのです。 合成感が強すぎる！？合成感も強すぎる光景は記事執筆時点で24万回を超えて表示されており、多くの絶賛コメントが寄せられることとなりました。 【写真：ふと『階段にいる犬』を撮影した結果→頭に光が差し込み…まさかの『神々しい光景』】 ふと『階段にいる犬』を撮影した結果→頭に光が差し込み… Xアカウ