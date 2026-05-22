ふと『階段にいる犬』を撮影したら、光が差し込んで…まさかの『神々しい光景』が話題になっているのです。

合成感が強すぎる！？合成感も強すぎる光景は記事執筆時点で24万回を超えて表示されており、多くの絶賛コメントが寄せられることとなりました。

【写真：ふと『階段にいる犬』を撮影した結果→頭に光が差し込み…まさかの『神々しい光景』】

ふと『階段にいる犬』を撮影した結果→頭に光が差し込み…

Xアカウント『@tabi20210501』に投稿されたのは、柴犬「たび」くんのお姿。

この日、飼い主さんは何気なく階段に立っていたたびくんを撮影されたのだといいます。すると、思いがけず『神々しい光景』を激写することとなったのだそう。

まさかの『神々しい光景』に絶賛続々

階段の上でキリッと仁王立ちしていたというたびくん。頭のほうから光が差し込んでいて…輪郭が光で囲われたように映し出され、何とも神々しいお姿に…！

輪郭が浮き出すぎているからか、まるでスタンプのような合成感が強いお写真が完成したのだそう。

ピンと立った三角のお耳、厚い胸板、ふわっふわのしっぽ…、どの部分もずっと見ていたくなるほど愛くるしいもの。

某ゲームの主人公を連想させるような光景に、思わず飼い主さんも『神々しいイッヌになっとる。大神か』とツッコまずにはいられなかったようです。

思った以上に神々しいたびくんのお姿は飼い主さんのみならず、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「犬って階段の上で仁王立ちで見下ろしてきますよね」「かわいい」「勇ましい感じ」「神々しいオーラ」「ひょっとしたらどこぞ高貴な方の生まれ変わりではないだろうか。手を合わせたくなります」「これは…ただものでないオーラをまとってやがる…」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊で個性とユーモア溢れる柴犬の男の子

2021年5月1日生まれのたびくんは、とっても甘えん坊で個性溢れる男の子。『鳴き声はワンというよりニャン』『おしりにハート爆誕』など、話題に事欠かないユーモアも兼ね備えている才色兼備ぶり。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしく幸せに暮らすたびくんの日常は柴犬の魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tabi20210501」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。