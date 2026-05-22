アイスダンス挑戦を表明した、フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんとフィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア選手権金メダリストの本田真凜。２２日午後１時から記者会見を行い、「トヨタイムズスポーツ」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生配信されることが発表された。

２人はこの日朝、それぞれのインスタグラムを通じてアイスダンス挑戦を報告。連名で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と発表。 「２０２４年１０月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました。日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と決意を記した。

続けて「難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して様々な感情を経験してきました。二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、自分達が納得できる日々を積み重ねていきます。応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有できたら嬉しいです。これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします。Ｇａｍｅ ｏｎ．」とメッセージ。２人が管理しているインスタグラムのアカウントでも発表され、「＃Ｓｈｏｍａｒｉｎ」とハッシュタグ。２人の愛称は「しょまりん」になりそうだ。

同日、「トヨタイムズ」の公式Ｘ（旧ツイッター）が更新され「本日１３時より生配信」することを報告。「アイスダンスチーム結成記者会見」だそうで、「宇野昌磨・本田真凜がアイスダンスチーム結成を発表。オリンピック出場を目指します」と伝え、「新たな挑戦への覚悟。そして、そこに至った想いを２人から伝えます」とした。

宇野さんはフィギュアスケート選手として五輪２大会連続メダル獲得、世界選手権連覇、全日本選手権１３年連続出場。２０２４年５月に現役引退を発表した。プロ転向後は自身も出演するアイスダンスショーのプロデュ―スなどを務めている。

本田は２歳でスケートを始め、０６年トリノ五輪女王の荒川静香さんを憧れに技術を磨いてきた。長い手足を生かした華麗な滑りで、女優で活躍する妹・望結とともに注目を集め、１６年世界ジュニアで優勝。１７年の世界ジュニアでは１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）に次ぐ２位に入った。２４年１月に引退会見を行った。

２人は２０２２年９月に交際を公表している。